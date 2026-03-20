Alerta miopia: un hàbit molt comú podria estar darrere l’augment de casos
Un nou estudi apunta que el mòbil no seria l’únic culpable
Cada vegada hi ha més persones, sobretot infants, adolescents i joves, amb problemes per veure-hi bé de lluny. Entre aquests trastorns, la miopia és un dels que més preocupa, perquè s’ha disparat en els últims anys i, en els casos més alts, no només obliga a portar ulleres o lentilles, sinó que també pot augmentar el risc de complicacions oculars com el despreniment de retina, el glaucoma o les cataractes precoces. Els especialistes fa temps que assenyalen factors com la genètica, l’excés de treball de prop i la falta de temps a l’aire lliure, però ara un nou estudi afegeix un altre element al debat: la il·luminació.
La miopia és un defecte visual que fa que els objectes llunyans es vegin borrosos perquè la llum no s’enfoca correctament sobre la retina, sinó per davant. És a dir, de prop s’hi veu força bé, però a distància la visió perd nitidesa. Això és el que explica que moltes persones hagin de forçar la vista per mirar la pissarra, els senyals de trànsit o la televisió.
El que s’ha descobert ara és una hipòtesi nova, no pas una conclusió definitiva: segons un estudi publicat a Cell Reports per investigadors del SUNY College of Optometry, la miopia podria estar menys relacionada amb les pantalles en si mateixes i més amb un hàbit molt quotidià: passar moltes estones enfocant de prop —sigui amb el mòbil, una tauleta o un llibre— en espais interiors amb poca llum. Segons els autors, en aquestes condicions arriba menys llum a la retina, i aquesta menor estimulació sostinguda podria afavorir el desenvolupament o la progressió de la miopia.
El principal nom darrere d’aquesta recerca és el doctor Jose-Manuel Alonso, autor sènior de l’estudi i Distinguished Professor al SUNY College of Optometry. Segons la seva fitxa acadèmica, és professor de Biological and Vision Sciences, metge per la Universitat de Santiago i doctor per la Universitat Autònoma de Madrid. En la nota del centre, Alonso resumeix la clau de l’estudi amb una idea clara: el factor de risc que avui pren més força és la quantitat de llum que arriba a la retina durant el treball prolongat de prop, especialment en interiors.
Els investigadors expliquen que, quan enfoquem objectes molt propers, la pupil·la es contrau per afinar la imatge. Si això passa en un ambient amb poca llum, la il·luminació que arriba a la retina encara es redueix més. Per això, el missatge no és només “vigila amb el mòbil”, sinó també “vigila com i on fas servir la vista de prop”. L’estudi no diu que la poca llum sigui l’única causa ni que les pantalles siguin innocents, però sí que situa el binomi treball de prop i baixa il·luminació com un possible factor de risc important en l’augment actual de la miopia.
