El Suprem posa ordre a les comunitats de veïns: no és el mateix una terrassa que una coberta
Un conflicte en una comunitat de Madrid per l’ús privat d’un espai a la part superior de l’edifici ha acabat amb una sentència clau del Tribunal Suprem
Els conflictes veïnals són una constant en moltes comunitats de propietaris i, sovint, neixen per qüestions tan quotidianes com el soroll, les obres, els impagaments, l’ús dels espais comuns, els estenedors, les humitats o l’ocupació de zones compartides. En aquest cas, la disputa va anar un pas més enllà i va acabar als tribunals per aclarir una qüestió que genera dubtes des de fa anys: la diferència legal entre una terrassa i una coberta. Tot va passar en una Comunitat de Madrid, on una propietària feia dècades que utilitzava la part superior de l’immoble com a estenedor i, amb el temps, va acabar condicionant aquest espai com a terrassa d’ús propi. Alguns veïns s’hi van oposar, i el cas va acabar arribant al Tribunal Suprem.
L’alt tribunal ha deixat clar que no tot espai situat a la part superior d’un edifici té la mateixa consideració jurídica. La clau és determinar si es tracta d’una coberta estructural o d’una terrassa. En aquesta sentència, el Tribunal Suprem conclou que l’espai en disputa no era una coberta essencial per a la seguretat i la conservació de l’edifici, sinó una terrassa, és a dir, un element comú per destinació. Això va permetre avalar la seva adquisició per usucapió, ja que la propietària l’havia fet servir de manera pública, pacífica i continuada durant dècades, amb aparença de titularitat exclusiva.
Diferències entre terrassa i coberta, segons el Suprem:
- La coberta és un element comú per naturalesa i forma part de l’estructura bàsica de l’edifici.
- La coberta és imprescindible per garantir la seguretat i la conservació de l’immoble.
- La coberta no es pot destinar a ús privatiu ni es pot adquirir per usucapió.
- La terrassa és un element comú per destinació, amb un ús més flexible.
- La terrassa pot arribar a tenir un ús privatiu si es compleixen determinades condicions legals.
- La terrassa es pot adquirir per prescripció adquisitiva si hi ha una possessió pública, pacífica, continuada i a títol d’amo.
Aquesta resolució del Tribunal Suprem tanca el conflicte concret a favor de la propietària, però també fixa doctrina per a moltes altres comunitats de veïns que es troben amb problemes semblants. La sentència aclareix que, en aquests casos, no n’hi ha prou amb mirar on és l’espai, sinó que cal analitzar quina funció fa dins de l’edifici i quin ús se n’ha fet al llarg del temps.
