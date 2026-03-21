Tània Garcia: Aprèn a no saltar quan els teus fills et desafiïn o tinguin rebequeries
Els nostres pares i els nostres avis van ser educats sense consciència emocional
Desobeir, desafiar, contestar i tenir enrabiades és d'allò més "normal" quan parlem de menors. L'època en la qual vivim fa que per ells les normes i la llibertat siguin qüestionades d'una altra manera. Així doncs, l'educació avui en dia està complicada i més si vols fer-ho bé. Tot i això, també tenim uns punts de suport que abans no es tenien: la consciència emocional en diverses esferes de la societat.
Quan ens trobem amb una situació de conflicte amb els nostres fills, el que solem fer és contestar i atacar. Explotem i això és molt comprensible. Són els teus fills, t'estan desafiant, parlant malament, què has de fer tu? Doncs defensar-te; és evident, no? Doncs, tot i que això estigui normalitzat, no és la millor opció i tots ho sabem.
Per tal d'aconseguir una major convivència i vincle, hem d'aprendre a gestionar les nostres pròpies emocions, primer per nosaltres mateixos, per la nostra tranquil·litat i pau mental, després per aconseguir no explotar i que la nostra relació se'n vagi en orris.
Tània Garcia, neuroeducadora amb una experiència de més de 20 anys en el sector, ens recomana seguir una pauta simple. Primer, ens hem de cuidar nosaltres emocionalment i quan això estigui fet, aconseguirem tallar certes conductes dels nostres fills, però no a través de l'explosió i l'atac, sinó a través de la gestió emocional.
Tal com l'experta recorda, saltar és el que ens surt de primera mà com a mode primitiu, després hi ha la part racional que ens ofereix actuar d'una altra manera i així evitar posteriorment sentir-nos malament pel que hem dit o ha passat després de l'enrabiada.
Si vols deixar de frustrar-te potser és moment de començar-te a cuidar. En acabat, les altres decisions seran les correctes i sortiran soles. L'entorn, finalment millorarà i els vostres cervells, tant el dels vostres fills com el vostre, acabaran estant relaxats i no en mode alerta.
Recordem, tal com diu Tània Garcia que els nostres pares van ser educats diferents i els seus pares, encara més. Abans no hi havia consciència sobre la importància del benestar emocional, a part de viure en un moment de la història dictatorial i més tard, democràtic, però amb certs límits i molts per a les dones.
Així doncs, si tens ganes que acabin els conflictes amb els teus fills, potser és moment de canviar el teu rol, començant a prioritzar el teu benestar psicològic. Després sabràs com gestionar i podràs ensenyar als teus fills.
