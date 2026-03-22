De dos mesos a cinc dies: l’estudi espanyol que reescriu el tractament del càncer de pròstata
A Espanya es diagnostiquen més de 32.000 nous casos de càncer de pròstata cada any, el tumor més freqüent en homes, i la majoria apareixen en pacients de més de 65 anys
El càncer de pròstata és un tumor que neix a les cèl·lules de la pròstata, una glàndula situada sota la bufeta i davant del recte. En fases inicials acostuma a no donar símptomes, però quan progressa pot provocar dificultat per orinar, augment de la freqüència miccional —sobretot nocturna—, coïssor, sang a l’orina o al semen, impotència sexual i, en estadis avançats, dolor ossi, cansament, pèrdua de pes o inflor de cames. Justament aquest és un dels grans problemes del tumor: sovint es detecta tard si no es fa seguiment amb PSA i exploració mèdica.
Fins ara, el tractament del tumor localitzat es movia sobretot entre tres grans vies: vigilància activa, cirurgia i radioteràpia —amb hormonoteràpia o sense—, mentre que la braquiteràpia també té paper en casos seleccionats. En la radioteràpia externa convencional, el pacient acostuma a rebre una sessió diària durant entre quatre i set setmanes, i en tumors avançats o metastàtics el maneig s’ha ampliat en els últims anys amb hormonoteràpia de nova generació, quimioteràpia, radiofàrmacs i teràpies dirigides. En malaltia localitzada, el pronòstic és alt: SEOM subratlla que la majoria dels casos es diagnostiquen en fases curables, i les sèries poblacionals del programa SEER situen la supervivència relativa a cinc anys del tumor localitzat en el 100%.
En aquest context apareix el nou estudi espanyol que ha posat el focus en la SBRT —radioteràpia estereotàctica corporal—, una modalitat d’alta precisió que concentra el tractament en només cinc sessions. El treball s’ha publicat el 7 de febrer de 2026 a la revista Clinical and Translational Oncology i ha analitzat 250 pacients amb càncer de pròstata localitzat tractats en 12 centres espanyols de GenesisCare entre gener del 2020 i desembre del 2023. Hi van participar 28 investigadors i l’estudi va definir la recaiguda bioquímica amb el criteri de Phoenix, va mesurar els efectes adversos tardans amb l’escala CTCAE v5.0 i va estimar la supervivència amb el mètode de Kaplan-Meier, és a dir, amb eines estàndard de recerca clínica.
Els detalls de la cohort reforcen el pes dels resultats: l’edat mediana era de 72 anys, el PSA basal median era de 6,7 ng/mL, un 30% dels casos eren de risc baix, un 67% de risc intermedi i un 3% d’alt o molt alt risc. La dosi prescrita més habitual va ser de 40 Gy en cinc fraccions, administrades en dies alterns. Això vol dir, en la pràctica, que el pacient passa d’un esquema de 20 a 39 sessions o de quatre a set setmanes a completar el tractament en uns deu dies.
Supervivència específica del 100% als dos anys en la cohort estudiada
Segons la comunicació dels autors sobre aquesta cohort, la supervivència específica per càncer de pròstata va arribar al 100% als dos anys. El nucli dur del treball publicat mostra, a més, que el 96,4% dels pacients mantenia la malaltia controlada segons el PSA, mentre que la progressió radiològica es va situar en el 2,8%, principalment ganglionar. No és una promesa abstracta: són dades obtingudes en pràctica clínica real, amb pacients tractats en dotze centres diferents i sota protocols comuns.
La clau tècnica de la SBRT és que concentra dosis molt altes de radiació amb precisió mil·limètrica sobre el tumor i protegeix al màxim els teixits sans del voltant. En aquest estudi, a més, el 99% dels pacients va rebre un gel espaiador entre la pròstata i el recte per allunyar aquest òrgan de la zona irradiada, i abans de cada sessió es verificava la posició exacta del pacient amb sistemes d’imatge. Aquest binomi —precisió + protecció anatòmica— és una de les grans explicacions dels resultats.
Els efectes secundaris tardans també van ser continguts: un 7,6% va presentar toxicitat urinària de grau 2 o superior, un 1,2% complicacions intestinals i un 14,3% alteracions sexuals. La informació difosa pels investigadors afegeix que gairebé el 90% dels símptomes urinaris es van resoldre durant el seguiment i que més de tres de cada quatre pacients van mantenir o recuperar la funció sexual. És aquí on els autors sostenen que no es tracta de “fer menys”, sinó de fer-ho millor: menys dies d’hospital, menys impacte sobre la rutina i menys càrrega emocional, sense perdre control oncològic a curt termini.
Ara bé, la lectura rigorosa obliga a no passar-se de frenada. L’estudi és robust com a fotografia de vida real i reforça la idea que la SBRT és eficaç i segura en pacients seleccionats, però els mateixos autors adverteixen que cal més seguiment per saber fins on arriben els resultats a llarg termini. Dit això, el treball encaixa amb l’evidència prèvia que ja apuntava en la mateixa direcció: una metaanàlisi de més de 6.000 pacients tractats amb SBRT en estudis prospectius havia descrit un control tumoral excel·lent i una toxicitat greu baixa. Per tant, el missatge ferm que surt d’aquest estudi no és que el càncer de pròstata estigui “resolt” en cinc dies, sinó que ja hi ha base científica sòlida per afirmar que, en molts casos localitzats, es pot tractar en molt menys temps del que era habitual sense sacrificar eficàcia.
