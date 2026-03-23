Compte, al·lèrgics de Manresa: tres pòl·lens estan al nivell màxim aquesta setmana

La previsió aerobiològica del 23 al 29 de març situa la parietària, el pi i el plàtan en risc màxim a Manresa, amb els xiprers i el fong Cladosporium també en valors alts

Un tram del Passeig Pere III de Manresa ple de plataners / ARXIU/OSCAR BAYONA PIE

Abril Benítez

Manresa

Setmana complicada per a moltes persones amb al·lèrgia a Manresa. La previsió de la Xarxa Aerobiològica de Catalunya per al període del 23 al 29 de març de 2026 situa en nivell màxim i estable tres dels principals desencadenants de símptomes: la parietària, el pi i el plàtan. Segons el baròmetre, totes tres es troben en el risc 4 (que equival a risc màxim) i no s’espera una millora immediata durant els propers dies.

La fotografia de la setmana es completa amb altres elements que també poden fer la guitza als al·lèrgics. A Manresa, els xiprers es mantenen en nivell alt (3) i el fong Cladosporium també apareix en nivell alt (3). Mentrestant, l’auró i el pollancre/xop estan en nivell mitjà (2), i les gramínies encara es mouen en nivell baix (1), però amb tendència a l’alça, fet que apunta que podrien començar a donar més guerra en els pròxims dies.

Esternuts, nas tapat, picor i cansament

A la pràctica, això vol dir que les persones sensibles a aquests pòl·lens poden notar més esternuts, picor de nas i ulls, mucositat, nas tapat o fins i tot cansament, uns símptomes típics de la rinitis al·lèrgica. Segons el NHS britànic, aquest tipus de molèsties solen intensificar-se precisament entre finals de març i setembre, quan la presència de pol·len acostuma a ser més alta.

Fruits o aquenis del plàtan d’ombra / JORDI OTIX

Davant d’aquesta situació, els experts recomanen reduir al màxim l’exposició, especialment si l’al·lèrgia és a la parietària, al pi o al plàtan, que són els tres elements ara mateix en risc màxim a Manresa.

Com afrontar-ho

Entre els consells més útils hi ha mantenir finestres i portes tancades, dutxar-se i canviar-se de roba en arribar de l’exterior, portar ulleres de sol envoltants o mascareta si cal, i fins i tot posar una mica de vaselina al voltant dels narius per atrapar part del pol·len. També es recomana netejar sovint amb un drap humit, aspirar amb filtre HEPA i evitar estendre la roba a fora, perquè pot quedar carregada de pol·len.

El mateix servei sanitari aconsella també evitar passar massa temps a l’exterior quan els nivells són alts, no tallar la gespa ni caminar-hi a sobre, i consultar la farmàcia o el metge si els símptomes empitjoren o no milloren amb tractaments habituals com els antihistamínics o els esprais nasals amb esteroides. Per als al·lèrgics de Manresa, la conclusió és clara: aquesta és una setmana per vigilar-se de prop i minimitzar l’exposició tant com es pugui.

ERC, Poble Actiu i els Comuns anuncien un preacord per presentar una candidatura conjunta a Igualada el 2027

Gaià i Lluçà cobriran aquesta setmana la plaça de secretari que esperen fa un mes i mig

Compte, al·lèrgics de Manresa: tres pòl·lens estan al nivell màxim aquesta setmana

BBVA assegura que continuarà invertint a Catalunya hi ha talent i context" per fer-ho

El Bàsquet Manresa obre un concurs per crear el nou logotip de la Fundació

El menor ingressat a l'UCI a Manresa per tètanus fa gairebé un mes que està hospitalitzat

Bronze estatal i doblet català dels representants de la regió central als campionats per parelles d'esquí de muntanya d'Espot

