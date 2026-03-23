Juan Antonio Madrid avisa sobre la migdiada: allargar-la massa pot acabar jugant en contra del descans
El fisiòleg alerta que dormir més de 30 minuts al migdia s’ha relacionat amb més risc i amb pitjor qualitat del son posterior
La migdiada pot ser una gran aliada si es fa bé. Una pausa curta al migdia pot millorar l’alerta, l’estat d’ànim, la memòria i el rendiment cognitiu, i diversos organismes sanitaris coincideixen que, en adults sans, l’ideal és quedar-se en una franja d’uns 20 a 30 minuts. Això és, justament, el que defensa Juan Antonio Madrid, catedràtic de Fisiologia i expert en cronobiologia, que insisteix que una migdiada breu ajuda a descarregar tensió sense espatllar el descans nocturn. La idea no surt del no-res: tant la Mayo Clinic com el CDC recomanen migdiades curtes per evitar entrar en fases de son més profundes, i un estudi clàssic de la NASA va observar beneficis d’alerta i rendiment en pilots que, en la pràctica, dormien una mitjana de 25,8 minuts.
Quan la migdiada és saludable
El missatge de Madrid és que la migdiada saludable no és una becaina llarga, sinó una aturada curta i controlada. El motiu és senzill: si et despertes abans d’entrar en un son més profund, és més fàcil notar aquell efecte de “reinici” que tanta gent busca després de dinar. Fonts clíniques i divulgatives de referència situen aquest marge útil en els 20-30 minuts, preferentment a primera hora de la tarda, perquè així es redueix la probabilitat de llevar-se espès i també d’interferir amb el son de la nit. En aquest punt, Madrid ho lliga amb una idea central de la cronobiologia: el cos funciona millor quan manté regularitat, llum natural de dia i una clara diferència entre activitat diürna i descans nocturn.
Què pot passar si passa dels 30 minuts
Quan la migdiada s’allarga, el panorama canvia. El primer risc és la inèrcia del son, aquella sensació de cap espès, desorientació, lentitud mental i fins i tot mal de cap que apareix en despertar-se. El CDC adverteix que, com més a prop estàs del son profund quan et desperten, més pot caure el rendiment immediat, i la Mayo Clinic recorda que aquest estat de somnolència pot durar al voltant de mitja hora.
Però no és només una qüestió de llevar-se atordit. Les migdiades llargues també poden restar pressió de son, és a dir, aquella necessitat biològica d’adormir-se que es va acumulant al llarg del dia. Si la descarregues massa al migdia, pots arribar a la nit amb menys ganes de dormir i acabar agafant pitjor el son o tenint-lo més superficial. A més, aquí és on convé afinar molt el titular: la recerca no diu que una migdiada llarga “provoqui” directament diabetis tipus 2, però sí que ha trobat una associació entre les migdiades habituals de més de 30 minuts i un pitjor perfil metabòlic. Una revisió a Frontiers in Endocrinology conclou que les migdiades de més de mitja hora s’associen amb un increment del risc de T2D, mentre que una altra investigació prospectiva també va observar una associació positiva entre la migdiada habitual i la diabetis. És una relació observacional, no una condemna individual, però reforça la idea que en son la quantitat no sempre suma.
Estratègies per dormir millor
Madrid no es queda en l’avís i planteja una pauta molt concreta per millorar el descans. La primera és mantenir horaris regulars: anar a dormir i llevar-se en franges semblants ajuda els rellotges interns del cos a funcionar de manera coordinada. La segona és exposar-se a llum natural al matí i moure’s durant el dia, perquè el contrast entre un dia actiu i una nit tranquil·la és clau per sincronitzar el ritme biològic. La tercera és reservar les últimes hores de la tarda i del vespre per a una desconnexió progressiva, amb menys llum, menys estímuls i menys pantalles. En altres paraules: una migdiada curta pot ajudar, però el que realment sosté un bon son és una rutina sencera ben alineada.
