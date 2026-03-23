Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: "Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres"
La periodista assegura que ha canviat hàbits, horaris i alimentació per prioritzar el benestar i el descans
Joan Soler
La vida canvia quan apareix una malaltia greu. I, en molts casos, també canvien els hàbits: els horaris, la manera de menjar, el descans i fins i tot la forma d’entendre el temps lliure. La periodista Julia Otero, de 66 anys, n’és un exemple. Segons ha explicat en diferents intervencions, el càncer li va fer replantejar-se el dia a dia i convertir la rutina en una eina per cuidar-se.
Otero ha explicat que es lleva de matinada i que la jornada comença molt aviat. “Em llevo a les 5 del matí i fem el programa de 8 a 12 ; em va costar convèncer els directius perquè ja tenim una edat”, va explicar recentment al programa de televisió Late Xou.
Tot i això, admet que continua treballant molt i que, de vegades, té la sensació de fer “més que abans” del diagnòstic. Precisament per això intenta imposar-se límits i evitar, sempre que pot, allargar el dia fins tard.
Menjar amb més cap i respectar el descans
La periodista també ha explicat que s’ha tornat especialment estricta amb l’alimentació: procura sopar d’hora i ajustar el menú amb fibra i una combinació equilibrada de nutrients. En el seu cas, el procés de salut ha estat marcat per un càncer de còlon i per una intervenció que li va condicionar la digestió, fet que l’obliga a vigilar les quantitats i a menjar amb calma.
Al mateix temps, un dels pilars del seu nou dia a dia és caminar. Otero ha explicat que el seu oncòleg li va insistir en la importància de l’exercici moderat i que ella ho compleix amb disciplina: 6, 7 o fins a 8 quilòmetres diaris (8 km), integrats a l’agenda com si fossin una cita més. També ho ha comentat a les xarxes, amb referències als neutròfils i al paper del moviment en el benestar.
Quan busca desconnexió, Otero ha establert Galícia —i en concret Monforte— en el seu refugi personal. Hi descriu una vida lligada a la natura i a rutines tranquil·les: plantar arbres i observar com creix l’entorn, lluny del ritme intens de platós i estudis.
Lectura, música dels setanta i la companyia dels animals
En l’àmbit cultural, la periodista ha explicat que li agrada llegir assaig i novel·la històrica, i que manté una relació molt afectiva amb la música que l’acompanya des de fa dècades: pop de finals dels setanta, grups com America, Supertramp o Simon & Garfunkel, i una cançó fetitxe, My Way, en la versió de Nina Simone.
També ha compartit el vincle amb els animals: després de la mort de la seva gossa Lúa, ara passeja sovint amb la Frida, que s’ha convertit en una presència constant en el seu temps lliure.
