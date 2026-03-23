El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
D'arrel catalana i relacionat amb el mar, és el quart nom femení més utilitzat, segons les últimes dades de l'Idescat
Els noms curts, sonors i amb personalitat fa temps que s’han convertit en una aposta segura entre moltes famílies catalanes. La setmana passada parlàvem, per exemple, de Sofia. N’hi ha un altre, de només tres lletres, que no només manté el seu encant any rere any, sinó que continua ben amunt en la tria dels pares. L’última estadística de l’Idescat el situa amb 321 nenes nascudes el 2024, cosa que el col·loca com el quart nom femení més posat a Catalunya i el 12è del rànquing general.
Aquest nom és Ona, una opció de clara arrel catalana que s’associa directament al mar i al moviment de l’aigua. El mot ona forma part del lèxic català i designa precisament una onada, de manera que el nom evoca natura, frescor i senzillesa, tres ingredients que expliquen molt bé per què continua seduint tantes famílies que busquen un nom breu, bonic i molt identificable amb el país. Aquesta relació amb el significat és una inferència lingüística a partir del mot català recollit pels diccionaris oficials.
Un nom de nena que ha guanyat rellevància amb els anys
La seva evolució a Catalunya reforça encara més aquesta idea d’èxit sostingut. Segons l’Idescat, entre les dones residents a Catalunya n’hi ha 5 nascudes als anys seixanta que es diuen Ona, 32 als setanta, 104 als vuitanta, 308 als noranta, 1.813 entre les nascudes del 2000 al 2009, 3.913 entre el 2010 i el 2019 i 1.457 entre el 2020 i el 2023. Les dades dibuixen una pujada claríssima: d’un nom gairebé testimonial en generacions més grans a un dels grans favorits entre les nenes nascudes en les últimes dècades.
