Fins a un 80% de descompte
Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
El Radical Market a Barcelona obrirà aquest cap de setmana a la Fira Cornellà
Abel Cobos
Aquest cap de setmana el teu compte bancari suarà més que Laporta a Luz de Gas. Fes-te lloc a l’armari perquè travessaràs les portes de casa carregat amb més bosses que les veïnes de València. Torna el Radical Market, el paradís dels caçadors de gangues. Se t’escaparà un «al·leluia» tan bon punt vegis el que penja de les seves perxes: aquí tot són peces de grans marques, i totes amb etiquetes del 60%, 70% i 80% de descompte.
Adidas, Nike, Tommy Hilfiger, Converse, Calvin Klein o Vans són algunes del centenar de marques que envairan el Radical Market durant tres dies –de divendres a diumenge, el 27, 28 i 29 de març–. Aquest gran ‘outlet’ torna després de més d’un any d’aturada (la seva última edició barcelonina va ser el desembre del 2024) a una nova ubicació: canvia la Fira Barcelona de Montjuïc per la Fira Cornellà (Albert Einstein, 60), a 20 minuts de Barcelona en cotxe, i amb accés en transport públic amb FGC i Rodalies.
Més enllà de roba, el mercat tindrà moltes zones dedicades a marques d’altres sectors (i sí, també amb grans descomptes). Hi haurà seccions dedicades a l’esport, als accessoris, al calçat, al descans i a la llar. Un any més, també hi haurà zones de gastronomia, per recuperar forces al migdia perquè no, en només un matí no et recorreràs totes les paradetes.
L’entrada costa 2 euros per persona, i promet «milers de descomptes», garanteixen els seus organitzadors. Això sí, tot i que hi haurà reposició constant, recomanen anar-hi els primers dies, «perquè les gangues volen». Atenció, última oferta: torna el premi de 500 euros. Sortejaran entre tots els que s’inscriguin al seu web un val de 500 euros per gastar al mercat. Marques de primera i regalades, ni amb les targetes ‘black’ de l’emèrit.
