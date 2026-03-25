Com gestionar l’ansietat
Petits consells que t'ajudaran a alleugerar les tensions del dia a dia
Eva Remolina / AMIC
L’ansietat és una experiència comuna en la vida de moltes persones. Davant situacions d’incertesa, pressió o preocupació, el nostre cos i la nostra ment reaccionen com a mecanisme de defensa. En petites dosis, l’ansietat pot ser útil perquè ens manté alerta i ens prepara per afrontar reptes. Però quan esdevé constant o intensa, pot afectar el benestar emocional i la qualitat de vida.
El primer pas per gestionar l’ansietat és reconèixer-la. Moltes vegades es manifesta a través de símptomes com nerviosisme, dificultat per concentrar-se, tensió muscular, cansament o pensaments repetitius. Identificar aquests senyals ens ajuda a entendre què està passant i a actuar abans que l’ansietat augmenti.
Una de les estratègies més efectives és aprendre a regular la respiració. Quan ens sentim ansiosos, la respiració acostuma a ser ràpida i superficial. Respirar profundament i de manera lenta ajuda a calmar el sistema nerviós i a recuperar la sensació de control. Dedicar uns minuts al dia a practicar respiracions profundes pot reduir significativament la tensió acumulada.
També és important cuidar els pensaments. L’ansietat sovint apareix quan la ment se centra en preocupacions sobre el futur o en possibles problemes que encara no han passat. Intentar focalitzar l’atenció en el present i qüestionar els pensaments negatius pot ajudar a reduir aquesta sensació d’angoixa.
L’activitat física és un altre aliat molt valuós. Caminar, fer esport o simplement moure el cos allibera tensió i ajuda a millorar l’estat d’ànim. A més, mantenir hàbits saludables com dormir bé, alimentar-se de manera equilibrada i reservar temps per al descans contribueix a mantenir l’equilibri emocional.
Parlar amb algú de confiança també pot ser molt útil. Compartir preocupacions amb amics, familiars o professionals permet veure els problemes des d’una altra perspectiva i sentir-se acompanyat. De vegades, només expressar el que sentim ja pot alleujar una part important de la càrrega emocional.
