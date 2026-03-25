Negoci pop
Harry Styles converteix un vibrador en fenomen fan i dispara l’èxit de Pleasing, la seva marca de benestar sexual
El cantant ha portat la seva marca d’esmalts i bellesa al benestar sexual amb una jugada que barreja relat personal, màrqueting i una comunitat disposada a esgotar tot el que toca l’artista
Laura Estirado
Harry Styles ha aconseguit quelcom que molt poques estrelles aconsegueixen sense treure disc, sense posar en una catifa vermella i sense necessitat d’alimentar un romanç de portada: convertir un vibrador en notícia global. El cantant britànic ha tornat a demostrar que el seu magnetisme va molt més enllà de la música amb l’èxit de Pleasing Yourself, la nova línia de benestar sexual de la seva marca Pleasing, on un lubricant i, sobretot, un joguet sexual esgotat —i ara reposat— han disparat la conversa a les xarxes i entre els seus fans.
El moviment encaixa amb força precisió en el personatge públic que Harry Styles porta anys afinant: un ídol pop còmode en l’ambigüitat, lliure de prejudicis estètics, que tant es pinta les ungles, es posa ballerines, un tutú o es col·loca un model de la col·lecció dona de Dior, i cada vegada més obert a parlar del plaer sense solemnitat ni vergonya.
La pista hi era des de fa temps. Quan va llançar 'Watermelon Sugar', internet va convertir la cançó en objecte de debat pels seus possibles dobles sentits sexuals ("sobre la dolçor de la vida" o també "sobre l’orgasme femení"). Ell ho va negar al principi amb ironia, però més tard va acabar admetent que sí, que aquella lletra parlava de l’orgasme. Va ser un d’aquells moments en què Styles va deixar clar que entenia perfectament el joc entre insinuació, cultura pop i conversa pública.
Faceta d’empresari
Després van venir les confessions més directes. L’artista ha reconegut que durant anys va sentir pudor en pensar que altres sabessin que tenia sexe o amb qui el tenia. Aquesta incomoditat, segons va explicar en diverses entrevistes, va desaparèixer amb el temps. I aquest canvi personal ajuda a entendre el pas que ara ha fet com a empresari.
Perquè Pleasing va néixer el 2021 lluny d’aquest terreny. En els seus inicis, la firma estava centrada en esmalts d’ungles, sèrums i productes de bellesa concebuts com a eines d’autoexpressió. Styles va arribar a explicar que la idea havia sorgit d’una cosa molt simple: veure colors en flors o parets i voler portar-los a les mans. Aquesta visió, més emocional que cosmètica, li va donar a la marca una identitat reconeixible des del principi.
Pack lubricant i vibrador
El salt a la intimitat era, en certa manera, el següent capítol. La col·lecció Pleasing Yourself inclou un lubricant de 25 euros i un vibrador de 68 euros que la firma presenta sense associar-lo a un gènere o orientació concrets. Harry Lambert, director creatiu de la marca, ho va resumir de manera clara: el plaer ja era a la filosofia de Pleasing des de l’inici i la comunitat feia temps que demanava que la firma entrés en aquest univers.
La comunitat va respondre com s’esperava de tot el que toca Styles: arrasat. El vibrador es va esgotar ràpidament i la mateixa marca va haver d’anunciar que tornaria a reposar existències.
La gran victòria de Styles probablement és que, mentre altres celebritats llancen marques que semblen simples extensions de la seva fama, ell ha aconseguit que Pleasing funcioni com una prolongació força coherent de la seva identitat pública. De l’esmalt al plaer, del color al cos, de la imatge a la intimitat.
