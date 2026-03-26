Andrés Martín Asuero reivindica la meditació com a eina per combatre l’estrès i l’ansietat
Els trastorns d’ansietat van afectar 359 milions de persones al món el 2021, i el psicòleg assegura que un programa de vuit setmanes pot reduir el malestar prop d’un 30%
L’estrès i l’ansietat formen part del dia a dia de molta gent i ja no afecten només perfils concrets. Nens i joves conviuen amb la pressió acadèmica i social; els adults, amb les exigències laborals, familiars i econòmiques; la gent gran, amb la soledat o la incertesa associada als problemes de salut, i les embarassades, amb una etapa de canvis físics i emocionals intensos. En aquest context, la salut mental s’ha convertit en una qüestió central i cada vegada més experts reclamen eines útils per rebaixar la tensió acumulada abans que es converteixi en un problema més greu.
Andrés Martín Asuero és psicòleg, doctor en Psicologia per la Universitat Autònoma de Barcelona, llicenciat en Ciències per la Universitat de Navarra, amb un màster en Administració d’Empreses per la Universitat de Deusto i formació en gestió internacional a Insead. En el pòdcast ‘La fórmula’, l’expert defensa la meditació com una pràctica útil per observar l’estat mental propi i detectar com ens llevem, amb quina energia i amb quin tarannà. Segons explica, aquesta pràctica actua com un “mirall” de la ment i ajuda a prendre consciència del malestar abans que es cronifiqui.
La meditació, una eina per millorar la salut mental
Per a Martín Asuero, la meditació no és només una tècnica de relaxació, sinó una pràctica amb efectes reals sobre la salut. El psicòleg desenvolupa un programa de vuit setmanes de reducció de l’estrès, conegut com a Mindfulness Based Stress Reduction (MBSR), i assegura que amb aquest mètode es pot observar una reducció de l’ansietat, l’estrès i el malestar general d’entorn del 30%. La idea de fons és senzilla: aturar-se, focalitzar l’atenció —en la respiració, una paraula o una sensació— i reduir la intensitat dels pensaments i emocions que generen tensió.
Els beneficis en l’embaràs
L’expert també destaca els resultats d’un estudi amb dones embarassades amb estrès, seleccionades aleatòriament en una clínica. Segons explica, la pràctica de la meditació es va associar amb més salut durant l’embaràs i també amb un millor estat del nadó en néixer. A més, assegura que es van observar canvis en el cervell de les mares i dels infants, i que els fills de mares que havien meditat durant la gestació presentaven dos anys després millores en l’àmbit emocional i social. En un moment vital especialment sensible, la meditació apareix així com un recurs complementari per reforçar el benestar de la mare i del futur fill.
