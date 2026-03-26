ArtzenMakeup Beauty Studio, l’art de realçar la bellesa natural
L’espai d’estètica de Manresa, liderat per Míriam Burgos, és un lloc de referència per a les núvies
En el món dels casaments, cada detall compta. El vestit, el pentinat, l’ambient… i, sobretot, la mirada i la pell de la núvia el dia més important de la seva vida. A ArtzenMakeup Beauty Studio, al carrer Casanova de Manresa, aquest moment es prepara amb tota la cura. Darrere del projecte hi ha Míriam Burgos, maquilladora professional amb més de vint anys d’experiència en el sector de la bellesa. La seva trajectòria i passió pel maquillatge han convertit el seu estudi en un espai de referència per a moltes núvies que busquen un maquillatge elegant, natural i que reflecteixi la seva essència.
Per a Míriam Burgos, el maquillatge de núvia comença molt abans del gran dia. El seu mètode es basa en un acompanyament integral i personalitzat, que inclou tractaments previs per preparar la pell. «Des que la núvia entra per la porta podem treballar-ho tot: tractaments facials i corporals, rutina a casa i seguiment aquí al centre. L’objectiu és que la pell es vegi cuidada i saludable», detalla.
De fet, recomana planificar aquest procés amb temps: «L’ideal és començar un any abans del casament, tot i que amb sis mesos ja podem fer una bona feina. Quan la pell està ben treballada, el maquillatge pot ser molt més lleuger i el resultat és molt més bonic».
Aquest enfocament permet aconseguir un dels trets distintius del seu estil: un maquillatge que gairebé no es percep: «sembla que no portis res, però vas impecable», afirma. No és casualitat que el seu lema sigui clar: «Menys és més».
Aquesta filosofia també es reflecteix en la seva manera d’entendre la bellesa. «No hi ha modes, hi ha estils i personalitats. La núvia ha de ser ella mateixa. Nosaltres potenciem la seva bellesa natural, respectant la seva essència».
Més enllà del maquillatge, l’estudi ofereix packs específics per a núvies, que inclouen tractaments facials, corporals, cura de mans i peus, disseny de celles i rituals complets de preparació. També es pot complementar el servei amb perruqueria, facilitant així una experiència global.
ArtzenMakeup Beauty Studio, especialitzat en micropigmentació i estètica avançada, aposta per productes respectuosos amb la pell, i treballa amb marques catalanes reconegudes com Natura Bissé i Skeyndor, garantint qualitat en tots els tractaments.
Amb els anys, el centre, que ofereix tractaments com micropigmentació de celles, llavis i ulls, hidrafacial, INDIBA o pressoteràpia, a més de tallers de maquillatge, s’ha consolidat com un referent per a núvies que busquen naturalitat, elegància i confiança. Perquè, tal com defensa Míriam Burgos, la clau no és transformar, sinó fer brillar allò que ja som.
