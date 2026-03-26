Casaments a mida amb sabor i ànima al Mirador de Montserrat
L’establiment de Santpedor combina un espai únic amb una proposta gastronòmica de qualitat
Regió7
El Mirador de Montserrat és un espai especialitzat en bodes i esdeveniments familiars que combina natura, vistes espectaculars i una proposta pensada al detall. L’entorn ofereix diversos escenaris exteriors per a la cerimònia: entre jardins, en una carpa o una glorieta amb Montserrat de fons, així com dues sales interiors amb estils diferenciats que s’adapten a celebracions de fins a 220 i 160 convidats.
La gastronomia és un dels seus punts forts: cuina catalana de proximitat amb més de 120 aperitius i fins a 12 menús de boda combinables, elaborats amb producte de qualitat i amb servei de pastisseria propi per crear postres personalitzades. Tot plegat amb una excel·lent relació qualitat-preu.
L’equip destaca per un tracte proper, empàtic i totalment personalitzat, adaptant-se a les necessitats de cada parella. A més, ofereixen servei de càtering per traslladar l’experiència del Mirador de Montserrat a qualsevol espai, amb diferents formats de banquet. El Mirador de Montserrat és una aposta segura per a parelles que busquen un casament a mida en un entorn únic i amb una experiència completa, cuidada i absolutament a mida.
