La decoració floral en els casaments: noves tendències i elements imprescindibles
Arcades, rams de núvia i centres de taula defineixen l’estètica d’un esdeveniment únic, on la personalització marca la diferència
Pau Navarro Freixas
L’art floral és un dels actors principals dels casaments. És pràcticament impossible imaginar-nos un esdeveniment sense flors, o una núvia sense ram. La parella vol que el moment de la seva unió estigui decorat tal com ho tenen al seu cap, sortint de la vida quotidiana i, durant un breu instant de la seva vida, formar part d’un paisatge digne d’un conte de fades. Per aconseguir això, és indispensable comptar amb una decoració adient, amb les flors com a plat principal.
Segons Viver Serra de Manresa, amb anys d’experiència en l’art floral, la visió dels nuvis és la part més important de la decoració. Són els protagonistes i, per tant, els que han de quedar satisfets. Sovint tenen idees molt clares del que volen, depenent del pressupost, temàtica de la festa o gamma cromàtica predominant en el casament.
El que no pot faltar mai, però, són les arcades i els passadissos de flors compactes. Aquestes arcades es poden elaborar amb les flors que més desitgis, però les protagonistes habituals són les orquídies i les hortènsies, amb colors vius i lluents. «L’avantatge de la decoració floral és que és molt personalitzable, els nuvis poden adaptar els colors, les mides i el tipus de flor a l’estil del casament que vulguin fer», subratllen els professionals de Viver Serra.
Per altra banda, el ram de la núvia és l’altre protagonista. Aquí se sol optar per clàssics atemporals, les roses continuen tenint un paper important en aquest tipus de rams. El color sovint es busca que conjunti amb el vestit de la núvia, per assegurar una concordança visual i estètica.
Les flors també tenen presència en els convidats, la moda actual és col·locar rams sobre els seients dels assistents, sigui en algun color en concret o el blanc de tota la vida, pur i elegant. A més, al centre de les taules els rams grans són una part fonamental de la decoració, una part indispensable i personalitzable del casament.
L’art floral és un dels apartats més importants pel que fa a la decoració, i la capacitat de personalitzar i ajustar l’experiència a les necessitats de la parella fan d’aquesta part del casament un moment íntim i personal, on poder donar forma a les idees que has somiat.
