Els països asiàtics, entre els destins més sol·licitats per als viatges de noces
El Japó és un dels llocs més visitats per les parelles que es casen, però també triomfen els creuers o safaris a l’Àfrica
Pau Navarro Freixas
Els viatges de nuvis són la part més íntima del casament, és el moment de la celebració on la parella gaudeix d’una escapada per reafirmar la nova etapa de la seva relació i veure una part del món que els envolta, que a partir d’ara descobriran junts.
Aquests viatges acostumen a fer-se a la primavera o a inicis de l’estiu, però les opcions són moltes i molt variades, fins a tal punt que, sovint, pot costar decidir on anar. Per aquest motiu, l’agència de Viatges Masanés de Manresa ens ha parlat sobre les últimes tendències en els viatges de nuvis.
En aquests darrers anys, el destí més sol·licitat es troba als països d’Àsia, concretament el Japó és el lloc més visitat per les parelles. La seva cultura, la varietat de paisatges i volum d’activitats disponibles són alguns dels motius que fan d’aquesta opció, una de les més atractives. Davant la incertesa a l’hora de viatjar a l’estranger per la tensió bèl·lica, l’agència de Viatges Masanés assegura tenir itineraris especials per evitar zones conflictives, per tal de tenir un viatge segur i sense incidents.
Tot i això, hi ha alternatives igual d’interessants per aquella gent que busca opcions més econòmiques o no tan llunyanes. Una activitat atemporal i que no depèn de modes, però que sempre dona com a resultat un èxit rotund, són els creuers. Aquests viatges en vaixell es poden adaptar als teus gustos i necessitats per la gran varietat de destins. Els més habituals són aquells que travessen el Mediterrani, fent parades en els llocs més emblemàtics per gaudir de tot el que pot oferir aquest paisatge tan familiar i conegut. Per als més atrevits, es pot optar a circuits organitzats per les mateixes agències, que poden incloure safaris a l’Àfrica que acaben amb un parell de dies a la platja per desconnectar i despreocupar-se, un lloc habitual són les Maldives.
En definitiva, les opcions són moltes, però en aquest tipus de viatges totes són igual de vàlides, ja que el més important d’un viatge és la companyia, i no hi ha cap viatge en el qual aniràs més ben acompanyat.
