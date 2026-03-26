Les noves modes dels casaments: codis QR, taules úniques i retrats en directe
La manera d'immortalitzar els records, les decoracions i la distribució d'elements als casaments evoluciona depenent de les tendències
Pau Navarro Freixas
Els casaments són una de les celebracions més importants en la vida de les persones, un moment per compartir la teva felicitat amb la gent que estimes. Com quasi totes les festivitats en la nostra societat, està fortament lligada amb les tendències del moment. La idea general es manté igual, unir en matrimoni a una parella enamorada, però la forma d’immortalitzar els records, les decoracions i la distribució d’elements evoluciona depenent de les modes.
Un mal de cap habitual a l’hora d’organitzar casaments és la distribució dels convidats. L’objectiu principal és que tothom gaudeixi de l’acte, compartir moments amb amics i familiars i, fins i tot, conèixer a gent nova amb la parella principal com a nexe en comú. Per aconseguir això, la clau està en la manera de repartir a la gent.
Una sola taula allargada
Una tendència que està agafant protagonisme consisteix a col·locar una sola taula allargada per a situar a tots els convidats, evitant així la separació per grups i convidar la gent a parlar entre ells des del mateix espai sense fer una divisió per grups. Tot i això, hi ha alternatives per a agilitzar les interaccions quan es decideix dividir als convidats en taules diferents.
Un representant per taula
La moda actual consisteix a assignar un «líder» o representant per taula, qui serà l’encarregat o encarregada de dirigir les converses, incloure i fer participar els integrants i, fins i tot, en alguns casaments es donen càmeres analògiques d’un sol ús per taula, al llarg del casament els integrants de la taula han de captar instants de la celebració i, un cop acabada, el representant de cada taula haurà d’entregar les càmeres als nuvis perquè siguin revelades i compartides amb els convidats.
Els codis QR
Una altra versió més digital i moderna (però menys romàntica) consisteix a situar a cada taula un codi QR, que conduirà a un enllaç on els convidats podran compartir les fotos que facin amb els seus telèfons.
Contractar un pintor
Deixant de banda el complex apartat de la distribució, hi ha altres tendències que enriqueixen els casaments, una d’aquestes modes que està arribant amb força consisteix a contactar amb un pintor, qui farà un retrat dels nuvis en directe al llarg de la festa.
Els convidats acostumen a passar per donar un cop d’ull al progrés, i sovint es comparteixen vídeos del procés a xarxes socials on acostumen a fer-se virals. Quan cau la nit, la parella pot gaudir del retrat ja acabat que podran emportar-se a casa com a un record atemporal d’una data tan assenyalada.
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Preocupació a l'institut de Santpedor on estudia el jove malalt de tètanus
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- L'Abadia de Montserrat podria tenir en breu càmeres amb sistema de lectura de matrícules dels Mossos
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya
- El nom de nena de tres lletres que triomfa a Catalunya i que continua entre els preferits
- Julia Otero explica la seva rutina després del càncer: 'Em llevo a les 5 del matí i cada dia camino 8 quilòmetres
- Kilian Jornet reapareix amb un entrenament salvatge a Mallorca