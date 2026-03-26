Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Baxi ManresaOperació sortidaConcert de Rosalía a MilàViolació als Trullols de ManresaConcert de GossosCafè de la Mort
instagramlinkedin

Les noves modes dels casaments: codis QR, taules úniques i retrats en directe

La manera d'immortalitzar els records, les decoracions i la distribució d'elements als casaments evoluciona depenent de les tendències

Les noves modes dels casaments: codis QR, taules úniques i retrats en directe / Pixabay

Pau Navarro Freixas

Manresa

Els casaments són una de les celebracions més importants en la vida de les persones, un moment per compartir la teva felicitat amb la gent que estimes. Com quasi totes les festivitats en la nostra societat, està fortament lligada amb les tendències del moment. La idea general es manté igual, unir en matrimoni a una parella enamorada, però la forma d’immortalitzar els records, les decoracions i la distribució d’elements evoluciona depenent de les modes.

Un mal de cap habitual a l’hora d’organitzar casaments és la distribució dels convidats. L’objectiu principal és que tothom gaudeixi de l’acte, compartir moments amb amics i familiars i, fins i tot, conèixer a gent nova amb la parella principal com a nexe en comú. Per aconseguir això, la clau està en la manera de repartir a la gent.

Una sola taula allargada

Una tendència que està agafant protagonisme consisteix a col·locar una sola taula allargada per a situar a tots els convidats, evitant així la separació per grups i convidar la gent a parlar entre ells des del mateix espai sense fer una divisió per grups. Tot i això, hi ha alternatives per a agilitzar les interaccions quan es decideix dividir als convidats en taules diferents.

La distribució dels convidats és clau a l’hora de facilitar les interaccions

La distribució dels convidats és clau a l’hora de facilitar les interaccions / Freepik

Un representant per taula

La moda actual consisteix a assignar un «líder» o representant per taula, qui serà l’encarregat o encarregada de dirigir les converses, incloure i fer participar els integrants i, fins i tot, en alguns casaments es donen càmeres analògiques d’un sol ús per taula, al llarg del casament els integrants de la taula han de captar instants de la celebració i, un cop acabada, el representant de cada taula haurà d’entregar les càmeres als nuvis perquè siguin revelades i compartides amb els convidats.

Els codis QR

Una altra versió més digital i moderna (però menys romàntica) consisteix a situar a cada taula un codi QR, que conduirà a un enllaç on els convidats podran compartir les fotos que facin amb els seus telèfons.

Contractar un pintor

Deixant de banda el complex apartat de la distribució, hi ha altres tendències que enriqueixen els casaments, una d’aquestes modes que està arribant amb força consisteix a contactar amb un pintor, qui farà un retrat dels nuvis en directe al llarg de la festa.

Notícies relacionades i més

Els convidats acostumen a passar per donar un cop d’ull al progrés, i sovint es comparteixen vídeos del procés a xarxes socials on acostumen a fer-se virals. Quan cau la nit, la parella pot gaudir del retrat ja acabat que podran emportar-se a casa com a un record atemporal d’una data tan assenyalada.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Sant Joan acull una caminada solidària i accessible de la Fundació Barça

Korona, el joc de cartes creat per un manresà inspirat en la Corona d'Aragó

Daniel Pérez, director general de L'Energètica: «Ens agradaria que es veiés la central reversible com una oportunitat per dinamitzar el Berguedà»

Pas de la Volta a Catalunya pel Moianès i el Lluçanès

Una infermera bagenca, premiada per signar una de les millors tesis escrites en català

Laia Font competeix a Jesolo abans d'anar, amb Thierno Diallo, a les proves de la Copa del Món del Caire i Osijek

Berga haurà de buscar una nova ubicació per a la parada d'autobusos per l'augment de la línia a Barcelona

Persecució a Manresa: quatre detinguts per robatori frustrat, resistència i desobediència a l'autoritat

Tracking Pixel Contents