NUVIS I CELEBRACIONS | ALBERT GARCÍA Oficiant de cerimònies
«Oficiem casaments exclusius i que es basen en una relació de confiança»
L'empresa manresana Sent-i-ment Casaments s'encarrega d'oficiar bodes amb l’acompanyament com tret a diferencial
La plataforma especialitzada en el sector nupcial Bodas.net ha reconegut l’empresa manresana Sent-i-ment Casaments en els Wedding Awards 2026, uns premis que es basen en les opinions positives de les parelles recentment casades. Sent-i-ment, amb Albert García al capdavant, ha estat premiada en la categoria d’Oficiants de Cerimònies. Des del 2018 unes 200 parelles han confiat en la seva habilitat per fer de mestre de cerimònies en un dia «únic i irrepetible» com és el del seu casament. L’empatia, l’escolta activa, l’exclusivitat i l’acompanyament en tot el procés fins al gran dia són els seus principals trets diferencials.
Què el va portar a oficiar casaments?
Jo soc d’un grup de motos i havia fet sempre de presentador en les concentracions i matinals perquè sempre he tingut facilitat de paraula. A banda d’això, jo també soc coach de comunicació i he fet conferències i cursos. El tema dels casaments no me l’havia plantejat mai fins que m’ho van demanar uns amics i em va semblar un repte important, perquè sempre dic a les parelles que el dia del seu casament és únic i irrepetible. Confiar aquest moment a un amic pot ser arriscat: si no t’agrada com surt, no hi ha opció de repetir. Per això sempre dic que confiïn en els oficiants de cerimònies. Finalment, vaig fer la cerimònia al Mas de la Sala i els va agradar molt. Arran d’això va néixer Sent-i-ment.
En què consisteix la teva tasca?
Em dedico a fer la part de la cerimònia, però nosaltres tenim un tret fonamental: com que vinc del món del coaching no només oficiem el casament sinó que hi ha un acompanyament des del moment que ens contracten fins al moment del matrimoni. No som wedding planners, però sí que els nuvis tenen un suport i utilitzo totes les tècniques de coaching amb ells. Parlem de les seves angoixes, els ajudo a fer els vots, els textos a les persones que parlen… Jo interioritzo molt les històries i per fer-ho faig servir l’escolta activa que en diem en el coaching.
Quin tipus de cerimònies busquen les parelles que contacten amb Sent-i-ment?
Les parelles van molt perdudes, saben el que volen, però no saben com expressar-ho. Sempre la primera pregunta que faig és: «Com us imagineu la vostra cerimònia?» i, a partir d’aquesta pregunta tan oberta, em van dient com la voldrien: que sigui romàntica, que tingui trets divertits, moments emotius, que recordem a algú … I ja es van fent una idea del que volen.
En quins espais acostuma a fer d’oficiant?
Jo volto per tot Catalunya, però el meu terreny és la Catalunya central i el Mas de la Sala és on faig més casaments. També en faig a Cal Gitanet de Gurb, al Gran Sol de Solsona, al Mas Vivencs i el Castell de Tous, a l’Anoia, i a la zona de Terrassa. L’any passat vaig fer un casament a València i aquest any aniré a casar una parella de Düsseldorf, a Alemanya, que és la primera que casaré fora del país. Es tracta d’una parella veneçolana que no trobava oficiant de parla hispana i em van contactar per Bodas.net.
Quants casaments ha oficiat fins ara?
Vam començar el 2018 i en portem més de 200, cada any en fem entre 25 i 30. El 2024 en vam fer molts: vaig arribar a prop de les 40 cerimònies, el 2025 va ser més fluixet i aquest any estem en números habituals, amb uns 25 o 30. Però també fem de mestres de cerimònia d’urgència!
D’urgència?
Sí, parelles que els amics es tiren enrere i la wedding planner, si en tenen, o el lloc on es casen ens truquen per si tenim la data lliure i ho faig. Jo normalment preparo la cerimònia amb dos o tres mesos, però en aquests casos tardo una setmana. Hi va haver una parella que els vaig conèixer un dimecres i els casava un dissabte! Quan acabes la cerimònia aquestes parelles són de les més agraïdes.
Quin és el vostre tret diferencial?
Nosaltres utilitzem l’experiència que tenim del coaching aplicat a les cerimònies. A banda que és totalment exclusiu i es basa en una relació de confiança, si no hi ha feeling malament.
Recorda alguna cerimònia especialment emotiva o singular que t’hagi marcat?
I tant! Per exemple, el Raül i la Melània són una parella que vaig casar el 2022 al Mas de la Sala i recordo la cerimònia perquè vam acabar tots plorant. La parella tenia una filla que va néixer amb paràlisi cerebral i el nuvi li va dir a la núvia que es casarien i la filla portaria els anells i explicar allà tota la seva lluita va ser molt emocionant. Una altra és el de la parella més longeva que he casat, els dos de 65 anys, i la recordo perquè mai és tard per casar-te i ells ho van demostrar. Hi ha parelles que hem tingut un vincle i les recordes, però no són tan especials, i n’hi ha d’altres que et marquen.
