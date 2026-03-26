La primavera marca l’inici de la temporada de casaments
El bon temps reactiva el sector nupcial, amb un augment de les celebracions marcades per noves tendències en decoració, gastronomia, vestuari i viatges
Regió7
Amb l’arribada de la primavera, els dies s’allarguen i els paisatges es vesteixen de color. És també el senyal inequívoc que dona el tret de sortida a una de les èpoques més esperades per moltes parelles: l’inici de la temporada de casaments.
Després dels mesos d’hivern, tradicionalment més reservats i introspectius, el calendari social es reactiva amb força. Restaurants, masies, hotels i espais singulars tornen a omplir-se d’activitat, mentre fotògrafs, floristes i organitzadors d’esdeveniments entren en el seu període de màxima intensitat. El sector nupcial, que representa un motor econòmic rellevant, viu en aquestes setmanes una autèntica eclosió.
La primavera s’ha consolidat com una de les estacions preferides per casar-se, i no és casualitat. Les temperatures suaus permeten cerimònies a l’aire lliure, els jardins es mostren en el seu millor moment i la llum natural afavoreix tant l’ambient com el resultat visual de les celebracions. A més, simbolitza renovació i nous començaments, un marc perfecte per iniciar una vida en comú.
Cada vegada més parelles opten per cerimònies íntimes, amb menys convidats però amb una experiència més cuidada. Malgrat els canvis en les formes, l’essència es manté intacta. El casament continua sent un ritual de celebració col·lectiva, un punt de trobada entre famílies i amics.
En els darrers anys han guanyat pes les celebracions que tenen lloc en espais singulars o en masies i entorns rurals, que han passat de ser una opció alternativa a convertir-se en un dels escenaris més sol·licitats per a casaments. Pel que fa a la part gastronòmica, hi ha qui aposta per un banquet tradicional, però guanyen adeptes els bufets gastronòmics i el format de còctel més dinàmic i modern.
Noves tendències en les celebracions
La manera d’immortalitzar els records, les decoracions i també la distribució d’elements als casaments evoluciona depenent de les modes. Un pintor fent un retrat dels nuvis en directe al llarg de la festa o situar a cada taula un codi QR, que conduirà a un enllaç on els convidats podran compartir les fotos que facin amb els seus telèfons o distribuir càmeres analògiques d’un sol ús per taula per captar instants de la celebració són algunes de les opcions que s’estan posant de moda per immortalitzar els records de l’esdeveniment.
El vestuari, les joies i la decoració de l'enllaç, amb l’art floral com un dels actors principals, completen els elements per fer l’experiència del casament únic i irrepetible.
