Guarda l’edredó sense fer-lo malbé: així l’has de rentar i desar quan arriba el bon temps
Rentar-lo abans de guardar-lo, assecar-lo bé i evitar les bosses de buit són tres passos bàsics per allargar-ne la vida útil i evitar àcars, humitats i males olors
Amb l’arribada del bon temps, moltes llars fan el canvi d’armari i retiren l’edredó fins a la tardor. Però guardar-lo sense netejar-lo és un error habitual que pot sortir car. La pols, els àcars i la humitat acumulada durant els mesos d’ús poden deteriorar el teixit i el farcit, a més d’afectar la higiene i el descans quan es torni a utilitzar. Per això, abans de desar-lo, convé fer una bona neteja i assegurar-se que queda completament sec.
La manera més fàcil de rentar-lo és posar-lo a la rentadora, però només si el tambor és prou gran i la peça no queda massa comprimida. Cal fer servir un detergent suau, sense blanquejants ni suavitzants, i triar un programa per a roba delicada amb aigua freda o tèbia. Si no hi cap, no cal que es converteixi en un drama: es pot netejar a la banyera, deixant-lo en remull entre 15 i 30 minuts amb detergent suau, sense retorçar-lo, i esbandint-lo després amb aigua neta fins que no en quedi sabó. Un cop rentat, l’assecatge és clau: si es fa malament, sobretot en els models de ploma, el farcit es pot espatllar.
A l’hora de guardar-lo, el millor és fugir de les bosses de buit i dels embolcalls de plàstic, encara que semblin útils per estalviar lloc. Comprimeixen el farcit, en poden reduir la capacitat tèrmica i afavoreixen la condensació, amb risc de floridura. La millor opció són capses de cartó o fundes transpirables, en un espai fresc, sec i ben ventilat. Així s’evita ocupar espai innecessari, però sense posar en risc una peça que no sol ser barata i que, ben cuidada, pot durar molts anys.
