“Els fatxes”, segons una alumna de 14 anys: la carta viral que retrata una Espanya en tensió

Enmig d’un país cada cop més polaritzat, el text d’una adolescent valenciana ha encès les xarxes i el debat sobre política, valors i educació

Santiago Abascal, Vox

Abril Benítez

El Govern central continua en mans de la coalició de PSOE i Sumar, que aquest mateix març ha tornat a recompondre la seva majoria al Congrés, però al mateix temps la dreta i, sobretot, l’extrema dreta continuen tenint pes en el debat públic i en pactes territorials, amb un Vox que manté capacitat d’influència encara que el darrer baròmetre del CIS el situï per darrere de PSOE i PP. Més que una victòria clara d’un bloc, el que domina avui és un clima de confrontació política constant.

Una redacció d’institut que salta a les xarxes

En aquest context ha irromput la carta d’una alumna valenciana de 14 anys, que havia escrit una redacció de tema lliure per a l’institut i va decidir dedicar-la a “els fatxes”. El text, redactat en valencià, va acabar a les xarxes després que el seu pare, José Vico, el compartís públicament. La peça es va convertir en viral perquè tocava de ple una discussió molt present al carrer i a internet: com arriben els discursos polítics als joves i com els adolescents els reinterpreten.

La jove defineix “els fatxes” com els qui donen suport a l’extrema dreta i sosté que estan “molt mal informats” sobre política. A la redacció carrega de manera directa contra Santiago Abascal, parla de la immigració per defensar que molts immigrants arriben a Espanya per treballar en feines mal pagades, i també aborda el dret a l’avortament, que considera plenament legítim. El text es tanca amb la frase que més s’ha compartit: que l’extrema dreta “promet mentides” i que el seu camí seria “com tornar a la dictadura”.

El paper dels pares en els futurs votants

La història també posa el focus en una altra qüestió: el paper dels pares en la formació dels futurs votants. El pare de la noia va justificar la publicació dient que és necessari parlar de política i valors amb els fills, i va resumir aquesta idea amb una frase molt clara: encara que a l’adolescència no sempre ho admetin, els pares continuen sent un referent. Més que marcar-los el vot, el que planteja aquest cas és fins a quin punt la conversa a casa ajuda a construir criteri, esperit crític i posicionament davant del soroll polític.

La reacció a les xarxes socials

Després de la publicació, la carta va córrer ràpidament per X i per altres espais digitals, on va generar una allau de comentaris. El ressò va ser immediat perquè el text barrejava tres ingredients que acostumen a disparar la conversa: una autora molt jove, un llenguatge directe i un tema altament sensible en l’Espanya actual. Segons el relat difós sobre el cas, les reaccions van ser nombroses i molt diverses, entre l’aplaudiment d’alguns usuaris i la crítica d’altres.

Notícies relacionades

La carta no explica tota la política espanyola, però sí que retrata un símptoma: la batalla ideològica ja fa temps que no és només cosa d’adults ni de parlaments. En una Espanya on el govern progressista resisteix, però on PP i Vox continuen condicionant bona part de la conversa pública i institucional, una redacció escolar ha acabat convertint-se en una peça viral perquè connecta amb una pregunta de fons: què estan absorbint els joves del clima polític actual i qui els ajuda a interpretar-lo.

