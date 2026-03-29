L’estrès se’ns menja: una recerca dels Estats Units apunta que dormir més, moure’s i cuidar la dieta ajuda a resistir millor la pressió
Regular l’estrès no és cap luxe: si es cronifica, pot passar factura al cos i al cap, afectar el son, la concentració, l’estat d’ànim i fins i tot agreujar problemes de salut
L’estrès s’ha convertit en un dels grans problemes del temps actual perquè sovint se sumen diversos fronts alhora: pressió laboral o acadèmica, incertesa econòmica, sobrecàrrega informativa, tensió social i una sensació de no arribar a tot. L’OMS recorda que l’estrès es dispara en contextos de crisi econòmica, violència, desastres o inestabilitat, i l’APA assenyala que als Estats Units l’economia i la política continuen entre les principals fonts de tensió. A més, els joves adults són els que acostumen a declarar nivells més alts d’estrès: en l’enquesta de l’APA, el grup de 18 a 34 anys reportava més pressió que la gent gran.
No regular aquest malestar té conseqüències molt reals. L’OMS adverteix que l’estrès excessiu pot provocar ansietat, irritabilitat, dificultats per concentrar-se, mals de cap, altres dolors corporals, malestar digestiu, alteracions del son i canvis en la gana; si es manté en el temps, pot empitjorar problemes previs i afavorir el consum d’alcohol, tabac o altres substàncies. El NIMH hi afegeix que, quan aquesta resposta s’allarga i interfereix en la vida diària, també pot impactar els sistemes immunitari, digestiu, cardiovascular i reproductiu, i augmentar el risc de depressió o trastorns d’ansietat.
L’estudi nord-americà que posa el focus en els hàbits
En aquest context s’emmarca la nova investigació de la Universitat de Binghamton (Estats Units), publicada al Journal of American College Health amb el títol Dietary and lifestyle factors and resilience: the role of psychological flexibility as a mediator. L’estudi el lidera Lina Begdache i hi participen Jason Cherry, exprofessor ajudant de fisioteràpia a Binghamton, i l’exalumne Alexander J. Talkachov. El treball es basa en una enquesta anònima feta a aproximadament 400 estudiants universitaris sobre dieta, son, exercici i altres hàbits de vida.
La idea central és la flexibilitat psicològica, és a dir, la capacitat d’adaptar pensaments, emocions i conductes a situacions canviants de manera equilibrada i constructiva. És la diferència entre quedar-se mentalment encallat o saber reordenar-se quan arriba una jornada difícil. El mateix text original ho resumeix amb una frase molt gràfica: “Cuando estamos bajo estrès, sentimos que nos fusionamos con él”. La flexibilitat, en canvi, és “dar un paso atrás” i recuperar marge mental per decidir millor.
Què conclou la recerca
Les conclusions van en una direcció molt concreta: esmorzar cinc o més cops per setmana s’associa amb més resiliència; dormir menys de sis hores s’associa amb menys resiliència i menys flexibilitat psicològica; fer exercici, fins i tot durant 20 minuts o més, també es vincula a una millor resposta davant l’estrès; i prendre oli de peix diverses vegades per setmana es relaciona amb més flexibilitat psicològica. En paral·lel, la recerca associa la rigidesa mental i conductual amb hàbits pitjors, com el menjar ràpid i el mal descans. Dit d’una altra manera: l’estudi apunta que els hàbits quotidians no eliminen la pressió, però sí que poden donar més eines per suportar-la millor.
Begdache ho planteja així: les persones resilients no són necessàriament les que no pateixen tensió, sinó les que saben reinterpretar la situació i activar més bé els seus recursos mentals. Segons la investigadora, la novetat del treball és que la dieta i l’estil de vida no només milloren per si sols el benestar, sinó que ajuden a construir aquesta flexibilitat psicològica, que després es transforma en resiliència. Com que es tracta d’una enquesta observacional a estudiants, el treball assenyala associacions clares, més que no pas una recepta universal vàlida per a tothom.
L’oli de peix, entre el reclam i la prudència
Entre els factors que criden més l’atenció hi ha l’oli de peix, ric en omega-3, sobretot EPA i DHA. Els fulls informatius dels NIH recorden que aquests àcids grassos són presents al peix i als suplements, i que la recerca els associa sobretot amb la reducció dels triglicèrids i amb alguns possibles beneficis cardiovasculars. Ara bé, això no vol dir que siguin una cura miraculosa contra l’estrès ni que s’hagin de prendre sense criteri: a dosis altes poden augmentar el temps de sagnat, tot i que les agències reguladores consideren generalment segures les dosis combinades d’EPA+DHA de fins a uns 5 grams al dia quan s’utilitzen correctament.
La lliçó de fons
La peça de Binghamton no diu que una càpsula o un esmorzar resolguin, per si sols, un problema estructural. El que diu és més útil i més realista: quan una societat viu accelerada, dorm poc i menja pitjor, la seva capacitat d’adaptació emocional també es ressent. I aquí hi ha la clau: regular l’estrès és important no només per sentir-se millor avui, sinó per evitar que la tensió acabi convertint-se en un desgast físic, mental i social de llarg recorregut.
