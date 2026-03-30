De la cassola a l’algoritme: Jordi Cruz fa entrar la IA a l’alta cuina d’ABaC

La intel·ligència artificial ja s’estén per tots els sectors, de la salut i la indústria fins a la cultura i la gastronomia, i els restaurants d’autor també la comencen a fer servir com a eina creativa

Jordi Cruz innova

Abril Benítez

Jordi Cruz és un dels xefs catalans més coneguts, també popular per la seva projecció televisiva, i està al capdavant de l’ABaC de Barcelona, un restaurant distingit amb tres estrelles Michelin que la mateixa guia defineix com una cuina “única”, en evolució constant i marcada per la tradició, la vanguarda i el producte. En aquest context d’innovació permanent, Cruz ha explicat que al restaurant ja ha començat a incorporar la IA dins del procés creatiu dels plats.

Segons ha relatat el mateix xef, a l’hora d’idear nous plats per a l’ABaC fan servir “tots els mètodes creatius que coneixem” i, “últimament, utilitzem la IA”. En aquest cas, la tecnologia li va servir per buscar una referència històrica i aromàtica: va preguntar per un perfum molt antic que encara es pogués trobar i, a partir d’aquí, va aparèixer la pista de Farina i de la colònia creada el 1709, origen d’unes postres convertides en una experiència sensorial. D’aquí neix Aqua Mirabilis, una proposta que, segons les informacions publicades sobre el vídeo, trasllada cítrics, flors i textures al plat fins al punt que el comensal pot acabar “assaborint una aroma i una part de la història”.

Notícies relacionades

Què pot aportar la IA a la cuina si se sap utilitzar

El cas de Jordi Cruz deixa clar que la IA no ha d’entrar a la cuina per substituir el xef, sinó per ampliar-li el camp de joc. Ben utilitzada, pot ajudar a ordenar referències, connectar idees llunyanes, accelerar la recerca sobre ingredients, aromes, tècniques o relats històrics, i obrir camins creatius que després el cuiner transforma amb paladar, tècnica i criteri propi. A l’alta cuina, això pot traduir-se en plats més conceptuals, més afinats i amb més capacitat de sorprendre; però la decisió final continua sent humana, perquè la sensibilitat gastronòmica no la posa cap algoritme, sinó qui cuina.

