Quan és la lluna plena del mes d’abril? El dia de la Lluna rosa
Aquest any hi haurà 13 plenilunis en total
Vega S. Sánchez
La lluna rosa d’abril del 2026 serà una de les grans cites astronòmiques de l’any i tornarà a posar el focus en el cel primaveral, cada cop més alt i clar a mesura que avança l’estació.
Després de l’equinocci, les nits s’escurcen, però continuen oferint prou hores de foscor per gaudir d’un disc lunar que, en aquesta ocasió, arribarà acompanyat d’un calendari ple de fenòmens, des de pluges de meteors fins a altres fases destacades del cicle lunar.
Floració rosa
A l’hemisferi nord, la lluna plena d’abril rep tradicionalment el nom de Lluna rosa, no perquè canviï realment de color, sinó pel seu vincle amb la floració del phlox silvestre, una de les primeres flors que anuncien la primavera a Amèrica del Nord.
Aquest mantell de petites flors rosades simbolitzava per a molts pobles originaris l’inici de la temporada de creixement i converteix aquest pleniluni en una autèntica icona del renaixement de la natura, un símbol que ha passat als calendaris astronòmics, a les agendes esotèriques i, en els últims anys, també a les xarxes socials.
Una lluna amb matisos acolorits
Tot i que el satèl·lit manté el seu to blanquinós habitual, el moment de la sortida i la posta pot tenyir-lo de matisos daurats, ataronjats o lleugerament rosats, a causa del gruix de l’atmosfera prop de l’horitzó.
Precisament per aquest contrast, molts aficionats a la fotografia planifiquen el pleniluni d’abril per captar la lluna retallada sobre edificis emblemàtics, serralades o paisatges costaners, aprofitant els primers minuts de la seva aparició per aconseguir imatges molt més dramàtiques que quan ja és alta al cel.
La lluna a Libra
En aquest context de tradició, simbolisme i espectacle visual sorgeix la pregunta clau: ¿quan serà exactament la lluna rosa d’aquest any i com es podrà veure a Espanya? La resposta arriba en plena primavera astronòmica i ve acompanyada d’un detall que interessarà tant als curiosos com a qui segueix l’astrologia: aquest pleniluni es produirà amb la lluna sota el signe de Libra, associat a l’equilibri i a les relacions.
La lluna plena d’abril del 2026 tindrà lloc la matinada del dijous 2, quan el satèl·lit assoleixi la seva fase de màxima il·luminació a les 4.12 hores a l’Espanya peninsular, amb la lluna situada a la constel·lació de Libra.
En aquell instant, el disc es veurà completament rodó i oferirà una de les imatges més cridaneres del mes, en un cel que, si els núvols respecten la cita, permetrà gaudir de la lluentor lunar durant bona part de la nit.
Com i quan observar-la millor
Per gaudir d’aquesta Lluna rosa, els experts recomanen mirar al cel entre la mitjanit i l’alba, amb una atenció especial al tram entre les 3 i les 5 de la matinada, quan la lluna serà més alta i la seva resplendor serà més evident.
S’observarà a ull nu, sempre que el temps ho permeti, de manera que no cal disposar de prismàtics ni res semblant, tot i que per apreciar-la perfectament es poden fer servir uns prismàtics o un petit telescopi per distingir cràters, mars foscos i contrastos a la superfície.
Allunyar-se de les llums
El gran enemic, com gairebé sempre, serà la contaminació lumínica: llums de façanes, aparadors i carreteres que resten contrast al cel.
Per això, la millor opció és buscar un lloc obert, allunyat dels focus urbans i sense edificis alts a l’horitzó; si el cel es manté serè, n’hi haurà prou amb uns minuts d’adaptació a la foscor per notar com el paisatge s’il·lumina amb la claror del pleniluni.
Qui prefereixi una observació més tècnica pot recórrer a un filtre lunar al telescopi per reduir l’enlluernament, una cosa molt útil en fase plena, quan el satèl·lit reflecteix bona part de la llum solar.
Per a la fotografia, convé fer servir trípode, sensibilitat baixa i exposicions relativament curtes si la lluna és alta; si es fotografia prop de l’horitzó, just en sortir o pondre’s, es pot aprofitar aquest to més càlid que tant crida l’atenció a les imatges.
Tradició, simbologia i efecte en la vida diària
El nom de Lluna rosa s’ha popularitzat en mitjans i calendaris, però al darrere hi ha una llarga tradició d’observació del cel i de relació entre les fases lunars i els cicles agrícoles.
Per a diversos pobles originaris d’Amèrica del Nord, aquest pleniluni marcava l’inici de la temporada de flors silvestres i, per extensió, un període de renaixement, projectes nous i sembres; aquesta càrrega simbòlica ha sobreviscut i avui es barreja amb lectures espirituals i astrològiques que veuen en la lluna d’abril un moment propici per iniciar canvis o revisar vincles personals.
Des d’un punt de vista purament científic, el pleniluni incrementa la lluminositat nocturna, facilita l’orientació a l’exterior i ofereix una oportunitat recurrent per reconnectar amb el cel sense necessitat d’eclipsis ni alineacions especialment rares.
Totes les llunes plenes que queden el 2026
L’any 2026 serà especialment intens al cel: comptarà amb 13 llunes plenes, cadascuna amb el seu nom tradicional, dates i particularitats, incloent-hi llunes blaves i superllunes.
A continuació, el calendari dels plenilunis que queden després de la lluna rosa d’abril, amb les seves hores de màxim, el signe sota el qual es troben i la denominació popular que reben.
- 1 de maig: Lluna de flors, a partir de les 19.23 hores, sota el signe d’Escorpí.
- 31 de maig: Lluna blava, des de les 10.45 hores, sota el signe de Sagitari.
- 30 de juny: Lluna de maduixa, des de les 1.56 hores, sota el signe de Capricorn.
- 29 de juliol: Lluna de cérvol, a partir de les 16.35 hores, sota el signe d’Aquari.
- 28 d’agost: Lluna d’esturió, des de les 6.18 hores, sota el signe de Peixos.
- 26 de setembre: Lluna de collita, des de les 18.49 hores, sota el signe d’Àries.
- 26 d’octubre: Lluna de caçador, a partir de les 5.11 hores, sota el signe de Taure.
- 24 de novembre: superlluna de castor, des de les 15.53 hores, sota el signe de Bessons.
- 24 de desembre: superlluna freda, des de les 2.28 hores, sota el signe de Càncer.
Aquest encadenament de llunes plenes acompanya el ritme de les estacions, des de l’explosió de flors del maig fins al tancament de l’any amb la superlluna freda de desembre, i ofereix una agenda perfecta per a qui vulgui seguir, mes a mes, l’evolució del cel nocturn.
