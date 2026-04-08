Alerta amb Bichota: retiren el suposat potenciador sexual que amagava viagra
La AEMPS en va ordenar la retirada el 30 de març de 2026 després de detectar-hi sildenafil no declarat, un principi actiu amb riscos importants sobretot en persones amb problemes cardiovasculars
Els problemes d’erecció o disfunció erèctil són la dificultat persistent per aconseguir o mantenir una erecció prou ferma per tenir relacions sexuals. És un trastorn freqüent, especialment a mesura que avança l’edat, però ni és “normal” per definició ni s’hauria de banalitzar. Al darrere hi pot haver estrès, cansament o alcohol, però també hipertensió, colesterol alt, diabetis, problemes hormonals, ansietat, depressió o l’efecte d’alguns medicaments.
Quan aquests episodis es repeteixen, el que se sol fer és una valoració mèdica per trobar-ne la causa i descartar altres patologies. El maneig habitual implica revisar hàbits de vida, pes, tabaquisme, alcohol, estrès i medicació, i després valorar tractaments específics. Entre els més utilitzats hi ha els inhibidors de la PDE-5, com el sildenafil o el tadalafil, sempre sota criteri professional; en alguns casos també s’indiquen teràpia psicològica o sexual i, si cal, dispositius com les bombes de buit.
Suplements sexuals: naturals, però segurs?
Aquí és on comencen els problemes. Molts productes que es venen com a suplements naturals, energètics o potenciadors sexuals no tenen garanties reals d’eficàcia i, encara pitjor, alguns amaguen ingredients farmacològics no declarats. La FDA adverteix que molts articles comercialitzats per millorar el rendiment sexual poden estar contaminats amb substàncies ocultes, comportar riscos seriosos per a la salut i ni tan sols garantir que funcionin. El NHS també alerta que comprar tractaments d’aquest tipus fora dels circuits regulats pot exposar el consumidor a productes falsificats o inadequats.
Què ha passat amb Bichota
L'AEMPS va informar el 30 de març de 2026 del cessament de la comercialització i la retirada del mercat d’aquest producte, presentat com a complement alimentari. Segons la nota oficial, l’agència va tenir coneixement del cas a través del Grup de Consum de la Unitat de Delinqüència Especialitzada i Violenta de la Comissaria General de Policia Judicial, i les anàlisis del Laboratori Oficial de Control de Medicaments de la mateixa AEMPS hi van detectar sildenafil en quantitat suficient perquè el producte tingui, legalment, consideració de medicament.
El problema és doble. D’una banda, Bichota es venia com un producte “natural” quan en realitat contenia un principi actiu farmacològic no declarat a l’etiqueta. De l’altra, aquest component no és innocu: el sildenafil pot ser perillós si es combina amb nitrats per al dolor toràcic, perquè pot provocar una baixada potencialment perillosa de la pressió arterial. A més, no és adequat per a tothom: s’ha d’evitar o valorar amb molta cautela en persones amb problemes cardíacs greus, infart o ictus recents, hipotensió o determinades malalties oculars hereditàries. Entre els efectes indesitjats també hi pot haver mal de cap, mareig o altres complicacions si se’n fa un ús inadequat.
Un avís que va més enllà d’un sol producte
La retirada de Bichota torna a posar damunt la taula una idea bàsica: els suplements per a l’erecció no són, per definició, segurs ni eficaços pel fet de vendre’s com a naturals. Quan hi ha disfunció erèctil, la via sensata no és l’automedicació ni els remeis miracles d’internet, sinó identificar la causa i tractar-la bé. En aquest cas, el que semblava un complement era en realitat un producte amb composició amagada i amb un risc que podia ser alt per a determinats consumidors.
