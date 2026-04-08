Adeu a passar Sant Jordi sol: així és la trobada que vol crear noves parelles abans del 23 d’abril
La plataforma citespremium.cat organitza una jornada, el 12 d'abril a la Torre Busquet de Manresa, amb l’objectiu que ningú hagi de viure sol un dia tan especial
Regió7
Amb només sis mesos de trajectòria, la plataforma de cites exprés en català citespremium.cat s’ha consolidat com una nova manera de conèixer gent a Catalunya, apostant per trobades reals i sense pantalles. En aquest temps, el projecte ha sumat més de 1.200 persones inscrites, ha organitzat 45 trobades i ha facilitat que més de 400 persones es coneguin personalment, generant 90 matchs. La iniciativa també ha començat a tenir presència als mitjans, amb una aparició recent el passat 27 de març al programa La Solució de Catalunya Ràdio.
Trobada Pre Sant Jordi
Amb la mirada posada en Sant Jordi, una de les dates més emblemàtiques per l’amor, l’equip fa un pas més enllà. El pròxim 12 d’abril, la Torre Busquet de Manresa acollirà una gran trobada Pre Sant Jordi, amb l’objectiu que ningú hagi de viure sol aquest dia tan especial. «Sant Jordi és cultura, és tradició… però sobretot és amor punt cat. No volem que ningú el visqui sense tenir algú amb qui compartir-lo», expliquen des de l’organització.
Vermut, dinar i vespreig
La jornada combinarà cites exprés al matí amb un espai posterior de vermut, dinar i vespreig, obert també a amics i a tothom qui vulgui sumar-se a l’ambient. Amb aquesta proposta, citespremium.cat vol continuar creixent i consolidar un model que aposta per les connexions reals i les experiències compartides. Qui estigui interessat a apuntar-se a la trobada ho pot fer a través d’aquest enllaç tenint en compte que encara hi ha places per home disponibles, tot i que les de dona ja estan cobertes.
CitesPremium.cat és una plataforma de speed dating que aposta per les connexions reals, en català i arreu del territori, que va néixer de la mà de les igualadines Eva Juncà i Núria Cor i el terrassenc Sergi Zaragoza. El projecte vol recuperar l’essència de la trobada presencial i consolidar-se com una alternativa a les apps, amb espais cuidats i en català.
