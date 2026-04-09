L’expert en gastronomia revela el gran error a l'hora de comprar carn
Alfonso C. Suárez defensa que la carnisseria de barri ofereix un producte més ben seleccionat, més fresc i amb més traçabilitat que la carn del supermercat
La carn del supermercat acostuma a ser la sortida fàcil per a molta gent: és còmoda, ràpida i evita haver de demanar al taulell. Però, segons explica l’expert en gastronomia Alfonso C. Suárez, aquesta comoditat sovint es paga amb menys qualitat i menys marge per adaptar la compra al que realment necessites. En canvi, a la carnisseria de barri o de poble hi trobes un producte més fresc, més ben seleccionat i amb una relació de confiança que no existeix a les safates estàndard de moltes grans superfícies. Al darrere no només hi ha carn: hi ha consell, coneixement del producte i la possibilitat d’ajustar cada peça al plat que vols fer.
Què et pot aportar el carnisser i com et pot ajudar a estalviar
Suárez resumeix la idea amb una frase molt clara: “La clau és confiar i saber comunicar què vols cuinar, no saber-te tots els talls”. És a dir, no cal arribar a la carnisseria sabent què és cada part de la carn; n’hi ha prou amb dir si vols fer un guisat, alguna cosa sucosa per a la planxa o quantes persones sou a taula. De fet, també recorda que “Tu saps quant es menja a casa teva i el carnisser sap quin gruix necessita cada peça perquè quedi perfecta”. Aquest assessorament permet demanar la carn ja preparada, a tires per a un wok, picada fina o sense greix, sense cost extra. I aquí hi ha un altre avantatge important: l’estalvi. L’expert en gastronomia destaca que comprar un pollastre sencer “és molt més barat que comprar les safates soltes”, perquè pots demanar que te’l preparin amb els pits filetejats, les cuixes per rostir i les ales a punt. A més, recomana no oblidar els ossos i les carcasses, que defineix com a “or líquid”, perquè són la base gratuïta per fer brous i guisats molt més saborosos.
- Les emotives paraules de la mare de Rosalía després dels primers concerts del 'Lux Tour': 'Necessitem això que ens ofereixes
- Mor Isabel Cardona, una de les primeres dones saltadores de Maces
- Polèmica a ‘MasterChef’: una concursant musulmana es nega a cuinar porc i acaba a la prova d’expulsió
- Detingut l'agressor de la pallissa de Sant Joan de Vilatorrada
- La pallissa de Sant Joan de Vilatorrada a un menor va ser diumenge a les 8 del vespre
- El menor agredit en la pallissa a Sant Joan presenta denúncia davant dels Mossos
- Sor Lucía mobilitza la ciutadania per oferir unes vacances en pau a 255 infants ucraïnesos
- Ferran Adrià, xef Michelin: “Perquè em cobrin 70 euros en un restaurant i m’hi serveixi un robot, em quedo a casa”