Paddy Noarbe converteix tres hores d’exercici en la seva millor carta de presentació

La influencer ha fet créixer la seva comunitat a les xarxes amb una aposta per l’entrenament eficient, el benestar i una rutina realista després de ser mare

Paddy Noarbe, dona de Marcos Llorente, revela la rutina d'entrenament / SPORT

Abril Benítez

Paddy Noarbe s’ha fet un nom propi a les xarxes més enllà de ser la parella de Marcos Llorente. La creadora de contingut ha construït una comunitat fidel a partir d’un discurs centrat en l’exercici, els hàbits saludables, la disciplina i una manera entenedora d’explicar el dia a dia. El seu contingut connecta perquè projecta una imatge funcional i creïble: entrenament, salut mental, organització i constància sense caure en receptes impossibles.

Des de l’arribada de la seva primera filla, Paddy Noarbe ha reforçat encara més aquesta idea d’eficiència. Segons explica, dedica només tres hores setmanals a entrenar, però ho fa amb intensitat, concentració i una estructura clara. Ha incorporat disciplines com el Hyrox, que combina cursa, força i resistència, i defensa una fórmula que resumeix en una idea simple: entrenar poc, però entrenar bé.

Una filosofia de vida basada en l’eficiència

La seva filosofia d’entrenament s’allunya de les sessions eternes de gimnàs i aposta per la qualitat per damunt de la quantitat. Per a Noarbe, la clau és adaptar l’esport a una vida exigent, amb feina, família i noves responsabilitats, sense renunciar al benestar personal. Aquest enfocament li ha permès reforçar el seu missatge a les xarxes i consolidar una comunitat que veu en ella un exemple d’ordre, equilibri i constància.

Com combina maternitat, rutina i xarxes

El seu relat digital gira precisament entorn d’aquesta combinació. Paddy Noarbe mostra que és possible mantenir una rutina física sòlida després de ser mare si hi ha planificació, disciplina i objectius realistes. Aquest equilibri entre maternitat, fitness i vida quotidiana és el que ha impulsat la seva projecció: una manera de viure i entrenar que vol ser exigent, però també sostenible.

