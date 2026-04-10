Ni Sofia ni Júlia: tres noms de nena singulars que destaquen a Catalunya segons l’Idescat
Coneixes aquests tres noms que apareixen molt lluny dels més repetits del 2024? Tots tres tenen origen, personalitat i una presència real entre els nadons catalans
Les últimes dades disponibles de l’Idescat sobre noms dels nadons a Catalunya corresponen al 2024 i situen Sofia amb 432 nadons i Júlia amb 396 entre els noms de nena més posats. Però, molt més avall del rànquing, hi ha opcions amb menys repetició i molta més singularitat. Entre les que millor poden encaixar en una peça pensada per inspirar famílies hi ha Vinyet, Aran i Dèlia, tres noms que existeixen, sonen diferents i continuen sent poc habituals al país.
Vinyet: un nom vinculat a la vinya
Vinyet és probablement el nom més arrelat al paisatge català dels tres. Segons l’Idescat, el 2024 el van rebre 33 nenes a Catalunya, una xifra prou baixa per mantenir-lo com a opció original però prou visible per no semblar estrany. Pel que fa a l’origen, portals especialitzats en onomàstica catalana l’expliquen com un nom d’origen català vinculat a la “petita vinya”, un significat que transmet delicadesa, natura i una sonoritat molt mediterrània.
Aran: nom curt i associat a la Vall d'Aran
Aran juga una altra carta: la de la brevetat i la força. El 2024 només 17 nenes van rebre aquest nom a Catalunya, de manera que continua sent una elecció poc vista. El seu origen s’associa clarament al territori de la Vall d’Aran, un espai amb identitat pròpia dins del Pirineu català, i també a la llengua aranesa, que és la llengua pròpia d’aquell territori. És un nom curt, net i molt contemporani, ideal per a qui busca alguna cosa simple però amb arrel geogràfica i cultural.
Dèlia: proposta literària
Dèlia, en canvi, és la proposta més literària i evocadora. L’Idescat recull que el 2024 només el van portar 8 nenes nascudes a Catalunya, una dada que el converteix en el més exclusiu d’aquesta tria. Sobre l’origen, les fonts onomàstiques el relacionen amb el grec Delia, és a dir, “de Delos”, i amb un epítet d’Àrtemis, fet que li afegeix un fons clàssic i elegant. És un nom suau, culte i poc explotat, amb prou personalitat per destacar sense resultar extravagant.
La gràcia d’aquests tres noms és que no són inventats ni anecdòtics: tots tres tenen presència real en les estadístiques oficials, però continuen molt lluny dels noms dominants. A més, l’Idescat només mostra noms amb una freqüència igual o superior a 4, de manera que Vinyet, Aran i Dèlia encara mantenen aquest equilibri difícil entre ser reconeixibles i continuar sonant especials. Per a moltes famílies, aquí és exactament on comença l’encert.
La diferència a la regió entre defuncions i naixements es redueix però és clarament negativa
La població de l’àrea de regió7 té un balanç natural negatiu a totes les comarques des de fa cinc anys. És a dir, si la nostra demografia es basés i depengués només de l’equilibri entre els naixements i les defuncions estaríem en caiguda lliure. Parlem del que tècnicament i estadística es coneix com a creixement vegetatiu, i que en aquest cas basem en les xifres respectives corresponents al 2024, que és l’últim any del qual n’hi ha les dades oficials.
Aquesta situació es pot resumir amb una xifra molt concreta. El 2024, les defuncions van superar de gairebé el 40% els naixements registrats en aquesta àrea. Sumant les set comarques, la mortalitat va ascendir a un total de 3.946 persones, mentre que la natalitat es va situar en 2.843 nadons arribats al món (una diferència negativa de 1.103). Cal subratllar que, analitzant cadascuna d’aquestes demarcacions, no trobem un saldo positiu en almenys una d’elles des de fa 5 anys: va ser el 2019, quan al Solsonès els naixements van superar, per molt poc, les xifres de defuncions.