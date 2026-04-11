L’expert Iván Terrón alerta de l’error que encareix la factura de la llum cada dia
El preu de la llum es va moure entre els 7 i els 19 cèntims per kWh en una mateixa jornada, segons l’anàlisi de l’expert
La factura de la llum continua sent una de les grans preocupacions de moltes llars, sobretot entre els consumidors que tenen la tarifa regulada PVPC, en què el preu de l’electricitat canvia cada hora del dia. Aquesta variació respon al comportament del mercat elèctric: quan la demanda és més baixa, com passa de matinada, el preu tendeix a baixar; quan augmenta el consum, sobretot al matí i al vespre, el cost del kWh s’enfila. Això fa que encendre una rentadora, engegar el rentaplats, cuinar o carregar el cotxe elèctric pugui sortir molt més car o molt més barat segons l’hora. En l’exemple analitzat per Iván Terrón, expert en estalvi, la matinada va registrar un preu de només 7 cèntims per kWh, mentre que al matí va pujar fins als 17 cèntims i entre les 18.00 i les 00.00 hores va arribar als 19 cèntims, la franja més cara del dia. Entre les 14.00 i les 18.00 hores, en canvi, el preu va tornar a moderar-se i es va situar entre 9 i 10 cèntims, cosa que converteix aquest tram en una oportunitat per concentrar part del consum diürn.
La tarifa regulada PVPC divideix el dia en hores vall, hores planes i hores punta, amb l’objectiu d’incentivar el consum quan la demanda és més baixa. En aquest context, Terrón recomana adaptar-hi els hàbits domèstics i seguir cada dia el preu per franges en plataformes com ESIOS o en aplicacions de seguiment energètic. L’expert insisteix que la clau per estalviar llum és senzilla: evitar les hores més cares i aprofitar les més barates per fer anar els aparells que més consumeixen. Això afecta especialment la rentadora, però també el rentaplats, el forn o qualsevol altre electrodomèstic d’alt consum. Segons la seva anàlisi, no és recomanable posar-los ni al matí ni, sobretot, a partir de les sis de la tarda, quan el preu es dispara. En canvi, la matinada és la millor franja per programar consums intensius, i el tram entre les dues i les sis de la tarda també és favorable per posar rentadores, cuinar o concentrar altres usos elèctrics.
Els consells de l’expert per estalviar
Iván Terrón ho resumeix amb una advertència molt clara: “No poseu cap rentadora a les 6 de la tarda”. El seu consell és aprofitar la matinada perquè “el preu és molt bo” i, si no és possible, traslladar tant com es pugui el consum a la franja de 14.00 a 18.00 hores. En aquest marge, diu, “cal aprofitar per posar rentadores, cuinar, consumir tot el que pugueu”. Per tant, la millor estratègia per rebaixar la factura elèctrica implica mirar els horaris, evitar les hores punta i programar els electrodomèstics en els moments en què la llum és més barata.
