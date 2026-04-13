Un castell del segle XVII, a la venda a prop de Barcelona per 8,5 milions: capella privada, heliport i piscina amb vistes
La finca, situada al Maresme, funcionava fins fa poc com a hotel i espai per a casaments.
Regió7
Una masia-castell amb més de 400 anys d’història ha sortit recentment al mercat immobiliari a la província de Barcelona. La propietat, ubicada a Sant Vicenç de Montalt, a la part interior de la comarca del Maresme, s’anuncia a la plataforma Idealista per 8,5 milions d’euros i fins fa poc funcionava com a hotel i sala de casaments i esdeveniments.
L’immoble, situat a uns 45 minuts de Barcelona amb cotxe, compta amb més de 4.300 metres quadrats construïts sobre una parcel·la de dues hectàrees. El conjunt inclou una torre amb merlets i tres edificis principals, entre els quals una capella privada i diverses dependències annexes.
Història del castell i passat militar
Fonts consultades assenyalen que la propietat és coneguda com el Castell de l’Oliver, que fins fa pocs anys havia funcionat com un restaurant dedicat a banquets i celebracions. Tanmateix, abans d’aquest ús va ser la masia senyorial Can Milans, la construcció original de la qual es remunta al 1619, segons indica la llinda de la seva entrada. Amb el pas del temps, el conjunt va anar creixent amb reformes i ampliacions, fins a convertir-se en una finca formada per diversos edificis, entre ells la capella ja esmentada.
El nom de Can Milans està lligat a la família Milans del Bosch, una nissaga militar present al llarg dels segles en la història d’Espanya, ja que diverses generacions d’aquesta família van ocupar càrrecs rellevants. Entre els més destacats hi figura Francesc Milans del Bosch, que va combatre contra les tropes napoleòniques el 1808. Ja al segle XIX, Llorenç Milans del Bosch va ser mà dreta del general Prim. Més endavant, el 1918, Joaquim Milans del Bosch va arribar a ser capità general de Barcelona. I al segle XX, el cognom va tornar a l’actualitat amb Jaime Milans del Bosch, implicat en l’intent de cop d’estat del 23-F el 1981.
Casaments, piscina i heliport
En la seva etapa més recent, el recinte ha estat utilitzat com a hotel i espai per a la celebració de casaments i esdeveniments. Les imatges de l’anunci mostren zones condicionades per a cerimònies a l’aire lliure, així com salons interiors preparats per a banquets.
A més, la finca disposa d’11 habitacions amb bany privat que fins fa poc es destinaven a allotjar convidats de casaments o clients de l’hotel, configurades a l’estil d’un petit hotel boutique. Algunes estances compten amb banyeres d’hidromassatge i terrasses amb vistes al mar i a la muntanya.
A l’exterior, la propietat disposa de piscina, zones enjardinades i un espai chill-out. Entre els elements més destacats també hi figura un heliport.
L’immoble es comercialitza per 8,5 milions d’euros, fet que situa el preu al voltant dels 1.950 euros per metre quadrat. La combinació de valor històric, dimensions i pressupost el converteixen en una de les propietats més singulars actualment en venda a la província de Barcelona.
