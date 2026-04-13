La SEEN alerta sobre la síndrome de Cushing: fins a tres anys de retard en una malaltia rara del cortisol

És una malaltia minoritària: la prevalença estimada és de 57 a 79 casos per milió d’habitants i, a Espanya, la SEEN calcula uns 10 nous casos per milió i any

Un test de cortisol. / El Periódico

Abril Benítez

La Societat Espanyola d’Endocrinologia i Nutrició (SEEN) adverteix que la síndrome de Cushing continua arribant tard al diagnòstic: en la majoria de casos el retard supera l’any i, en alguns, passa dels tres. Es tracta d’un trastorn rar provocat per una exposició excessiva i crònica al cortisol, una hormona imprescindible per viure però que, en excés, acaba alterant el metabolisme, la pell, el son, l’estat d’ànim i la composició corporal. La SEEN recorda que el perfil més habitual és el d’una dona, perquè el Cushing endogen és entre tres i cinc vegades més freqüent en dones que en homes, i que molts casos es diagnostiquen entre els 20 i els 50 anys.

Què és, com es detecta i per què costa tant veure’l

La síndrome de Cushing pot tenir l’origen en un adenoma hipofisiari benigne, en un tumor suprarenal o, més rarament, en tumors d’altres òrgans; també pot aparèixer per l’ús prolongat de corticoides. El problema és que molts símptomes semblen dispersos o inespecífics: augment de pes, cara de lluna plena, cansament extrem, depressió, alteracions del son, hipertensió, diabetis, fragilitat cutània o excés de pèl. El diagnòstic exigeix proves analítiques específiques, com el cortisol en orina de 24 hores, la prova de supressió amb dexametasona i la valoració del ritme del cortisol; després cal buscar-ne l’origen amb ACTH i proves d’imatge com la ressonància magnètica hipofisiària o estudis de les suprarenals. La detecció precoç és clau perquè, encara que es controli l’hipercortisolisme, poden persistir seqüeles com osteoporosi, pèrdua de massa muscular, alteracions cognitives, ansietat o depressió.

Tumors, tractament, seguiment i nous avenços

El tractament depèn de la causa. Si hi ha un tumor benigne a la hipòfisi o a la suprarenal, la primera opció acostuma a ser la cirurgia; en altres casos cal afegir radioteràpia o tractament farmacològic per controlar el cortisol, i en situacions complexes es poden plantejar altres procediments. La SEEN insisteix que la feina no s’acaba quan baixa el cortisol: cal seguiment mèdic continuat, perquè hi pot haver recidives i perquè moltes seqüeles físiques i psicològiques persisteixen. Aquí hi entra també el vessant emocional: l’Associació Nacional de síndrome de Cushing alerta que els canvis visibles del cos i la incomprensió de l’entorn poden afavorir l’aïllament social, la frustració i la soledat. Entre els avenços recents, els endocrinòlegs destaquen nous fàrmacs per millorar el control hormonal; a Espanya, per exemple, l’osilodrostat està autoritzat per al tractament de la síndrome de Cushing endogen en adults.

