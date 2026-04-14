Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit

Amb la calor, moltes llars opten per una solució senzilla, barata i sense químics per reduir la presència de mosquits quan toca descansar

Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit

Amb la calor, arriben els mosquits: el remei que s’ha posat de moda per fer-los fora a la nit / DdG

Bruna Segura

Girona

Amb l’arribada del bon temps, els mosquits tornen a fer acte de presència i es converteixen en una molèstia especialment pesada durant la nit. El brunzit a tocar de l’orella, les picades i la dificultat per agafar el son fan que molta gent busqui maneres pràctiques de mantenir-los a ratlla.

Més enllà de la incomoditat, aquests insectes també generen preocupació en determinats entorns, i per això cada vegada hi ha més persones que aposten per mètodes casolans, econòmics i poc agressius per intentar frenar-ne la presència dins de casa.

Una trampa feta amb una ampolla

Una de les fórmules que més s’ha escampat darrerament consisteix a fer una trampa amb una ampolla de plàstic tallada per la meitat. A la part de baix s’hi posa una barreja d’aigua amb sucre, que actua com a reclam.

Després, la part superior de l’ampolla es col·loca cap per avall, fent d’embut. Això facilita que els mosquits hi entrin atrets per la barreja, però complica que en puguin sortir.

És un sistema que es pot situar en punts concrets de la casa, com ara finestres, balcons o accessos, per mirar de reduir la presència d’insectes abans que entrin a les habitacions o a les zones de descans.

Una opció barata i sense químics

Un dels motius pels quals aquest mètode ha guanyat popularitat és que no requereix productes químics i es pot preparar amb materials reciclats. A més, és una alternativa assequible i fàcil de replicar en diversos espais de la llar.

També es valora que sigui una opció més segura en cases amb infants o animals domèstics, i que pugui ser especialment útil en zones més humides o properes a espais amb aigua, on els mosquits acostumen a proliferar més.

Nits més tranquil·les

Sense grans complicacions, aquesta trampa casolana pot ajudar a crear un ambient més agradable a casa i a fer més suportables les nits de calor. No és cap solució miraculosa, però sí un recurs simple que moltes persones incorporen per intentar dormir millor i evitar picades.

Al capdavall, quan comença la temporada dels mosquits, qualsevol ajuda és benvinguda si serveix per guanyar una mica de calma a l’hora d’anar a dormir.

Un ultrasò contra l'asfalt: la troballa que pot protegir els eriçons

Un ultrasò contra l’asfalt: la troballa que pot protegir els eriçons

Ordenança de patinets pròpia per a Manresa: multes de 200 euros per no dur casc, armilla i conduir amb menys de 16 anys

Ordenança de patinets pròpia per a Manresa: multes de 200 euros per no dur casc, armilla i conduir amb menys de 16 anys

L'Ateneu Igualadí porta la seva història a les escoles amb un conte

L’Ateneu Igualadí porta la seva història a les escoles amb un conte

El Lux Tour de Rosalía triomfa entre espectadors del Bages: "No és un concert per ballar, és una obra d'art"

El Lux Tour de Rosalía triomfa entre espectadors del Bages: "No és un concert per ballar, és una obra d’art"

Llibertat amb càrrecs i ordre d'allunyament per al detingut per agredir al menor de Sant Vicenç de Castellet

Llibertat amb càrrecs i ordre d'allunyament per al detingut per agredir al menor de Sant Vicenç de Castellet

La conservació de la Riera de Merlès es reforça amb nous rètols

La conservació de la Riera de Merlès es reforça amb nous rètols

Solsona facilita la tramitació dels ajuts al lloguer per a la població de 36 a 64 anys

Solsona facilita la tramitació dels ajuts al lloguer per a la població de 36 a 64 anys

L'Associació Memòria i Història de Manresa celebra el seu 20è aniversari amb un dinar commemoratiu

L’Associació Memòria i Història de Manresa celebra el seu 20è aniversari amb un dinar commemoratiu
