Molta cura
Declaració de la Renda 2026: la Guàrdia Civil intervé i avisa els contribuents sobre això que pot arribar al teu mòbil
La campanya de la Renda ha començat i això obre la porta que també els ciberdelinqüents intentin enganyar els més incauts
O.Casado
La campanya de la Renda ha començat i, amb ella, l’oportunitat perquè els estafadors posin en marxa un dels fraus més habituals avui dia, el phishing. Aquesta pràctica consisteix a fer-se passar per una entitat (Hisenda, Correus, la DGT…) i intentar que la persona faci clic en un enllaç i reveli dades confidencials com contrasenyes, dades bancàries o números de targeta.
El més habitual és que aquest tipus d’estafes arribin a través de correus electrònics, missatges de text o aplicacions de missatgeria. La qüestió és que els estafadors cada vegada perfeccionen més les seves tècniques i els missatges tenen una aparença gairebé idèntica a la que utilitza l’organisme oficial que suplanten.
Una vegada que la persona facilita aquesta informació, els estafadors poden accedir als seus comptes, fer transferències, fer compres o fins i tot suplantar la seva identitat per cometre altres delictes. En molts casos, l’engany es recolza en missatges alarmistes, com avisos de seguretat, bloquejos de compte o suposats càrrecs no autoritzats i, en d’altres, un suposat pagament que has de rebre.
L’última estafa que hem conegut l’ha revelat la Guàrdia Civil al seu compte de X, on avisa que s’estan rebent missatges de text simulant ser l’Agència Tributària i dient-nos que ens han de retornar una quantitat de diners. A continuació et diuen que facis clic en un enllaç per tenir més informació i accedir al reintegrament de la quantitat.
En aquest cas, el missatge indica el següent: "SEGURETAT SOCIAL: L'informem que s’ha ordenat el pagament de 411,00 euros. De la seva devolució d’impostos pagats. Devolució a favor seu de la TGSS 2023. Trobi més informació a la pàgina: …..".
La Guàrdia Civil recorda que l’Agència Tributària mai no et demana les teves dades bancàries (ja les té perquè s’indiquen a la declaració de la Renda) ni contrasenyes per SMS o correu (ja que són personals teves i ningú més les ha de conèixer).
