Chupa Chups amb sabor a mandonguilles: lkea regalarà un milió d'unitats d'aquesta edició limitada

La multinacional sueca repartirà als seus clients durant el mes de juny aquest dolç que ha fet en col·laboració amb l'empresa de Sant Esteve Sesrovires

Varietat de Chupa Chups / Chupa Chups

Alba Díaz

Manresa

De Coca-Cola, de maduixa i nata o de taronja. Són alguns dels sabors històrics de Chupa Chups, que ara es reinventa amb la creació d'una edició limitada del mític caramel amb sabor a mandonguilles. Però no unes mandonguilles qualsevol: les de l'Ikea. L'empresa de Sant Esteve Sesrovires acaba de fer pública la col·laboració amb la multinacional sueca per crear un sabor que, a priori, sembla una broma.

La creació, que fusionarà l'essència de la mandonguilla sueca i el nabiu vermell, es repartirà de forma gratuïta durant el mes de juny a les botigues d'Ikea. L'edició limitada constarà d'un milió de piruletes que podran tastar els clients de la botiga de mobles i que, en principi, no estarà a la venda.

