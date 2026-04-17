La primavera floreix als BIOPARC amb un viatge únic cap a la natura salvatge
Els parcs d'animals de Fuengirola, València i l'Acuario de Gijón són referents del model de lleure amb causa per conscienciar sobre la preservació del medi ambient. Els BIOPARC conviden a gaudir d'una experiència de zooimmersió en alguns dels paisatges més bells i amenaçats del nostre planeta i, tot plegat, al cor de la ciutat. Milers d'animals de centenars d'espècies, des de les més conegudes com tigres, girafes, taurons, lleons, tortugues, orangutans o lèmurs, fins a altres de desconegudes com axolots, drac de Komodo o porc formiguer. Les cries de rinoceront, goril·la, elefants, tapir malai o ximpanzés mostren la cara més “tendra” de la natura i representen l'esperança per salvar aquesta meravellosa vida en perill d'extinció.
La primavera ens omple de vida. El verd s'intensifica, els dies més llargs inciten a gaudir i creix el desig de reconnectar amb allò natural. Hi ha llocs on aquesta sensació va un pas més enllà, espais on la natura no només s'observa, sinó que ens envolta completament. És la proposta dels BIOPARC de Fuengirola, València i l'Acuario de Gijón, que conviden a un viatge de zooimmersió per alguns dels ecosistemes més fascinants i amenaçats del planeta.
Els BIOPARC representen un concepte innovador de parcs de conservació d'animals. Gràcies a la fidel recreació d'hàbitats salvatges, és possible endinsar-se en paratges exuberants, en una experiència on animals, vegetació i entorn s'integren de manera única, sense barreres visuals, formant un autèntic “oasi de vida”. D'aquesta manera és possible trobar-nos cara a cara amb lleopards, cocodrils o piranyes i commoure's amb els jocs i delicadesa de les nombroses cries.
Aquest contacte directe amb la natura desperta emocions que superen l’entreteniment per arribar al cor. És aquí on neix la idea avantguardista dels BIOPARC: ser referents d'un nou model d'oci, l'anomenat “lleure amb causa”, per inspirar un canvi d'actitud cap a la conservació del planeta i la defensa de la diversitat biològica.
El compromís amb la biodiversitat és un eix essencial dels parcs de Fuengirola, València i Acuario de Gijón, que es completa amb l'activitat de la Fundació BIOPARC. Entenent la conservació de forma global, la seva tasca se centra a protegir espècies en perill d'extinció. D'una banda, l'actuació ex situ, amb la participació de prop d'un centenar de programes europeus. Una responsabilitat que es reflecteix en el dia a dia de cada parc, on els equips de cura animal treballen per garantir el màxim benestar. I l'altra part fonamental, la in situ, està liderada per la Fundació BIOPARC participant en projectes de protecció de fauna silvestre tant internacionalment com a Espanya, contribuint a preservar els ecosistemes.
Cadascun dels tres enclavaments ofereix un viatge extraordinari. A València, la indòmita Àfrica es desplega en tota la seva esplendor. A Fuengirola, les selves envolten el visitant en un frondós recorregut per alguns dels boscos tropicals més valuosos que hi ha. I a Gijón, l'aquari permet submergir-se en l'al·lucinant vida marina i comprendre'n la fragilitat. I com a denominador comú, els BIOPARC són centres de divulgació per aprendre, enamorar-se d'aquesta immensa riquesa natural i protegir-la. L'educació ambiental, amb activitats gratuïtes per a persones de totes les edats, és un dels seus pilars primordials, amb una programació ludicodidàctica complementària que converteix cada itinerari en una forma original d'apropar-se al coneixement de la natura. Rutes guiades, exposicions, danses africanes, trobades amb el personal encarregat d'atendre els animals i la projecció exclusiva en realitat virtual de “La Última Frontera” per descobrir el món ocult dels oceans són algunes de les opcions. La darrera tecnologia, amb l'APP dels BIOPARC de Fuengirola i València, facilita aprofitar al màxim la visita i utilitzar els mapes interactius. A més, es compta amb tots els serveis necessaris per gaudir d'una jornada completa: restaurants amb vistes espectaculars i una oferta gastronòmica per a tots els gustos, zones infantils, espais per descansar i botigues amb productes sostenibles i records originals.
Aquesta primavera, els BIOPARC es consoliden com una alternativa de lleure que convida a observar, amb una mirada diferent, la naturalesa més salvatge sense sortir de la ciutat i a conscienciar-se sobre la conservació del nostre planeta.
BIOPARC València, naturalesa africana al cor de la ciutat
BIOPARC València apropa la riquesa dels ecosistemes africans, amb impressionants recintes multiespècie que recreen fidelment els paisatges de la sabana, la selva, els grans aiguamolls amb l'enigmàtica cova de Kitum i l'exòtica illa de Madagascar. El parc acull més de 6.000 animals de 150 espècies, amb una atenció especial a aquelles en perill d'extinció.
Entre els grans atractius també destaca l'única visió subaquàtica a Espanya d'hipopòtams, el bosc de baobabs o el passeig entre lèmurs. I, especialment, la sorprenent imatge de contemplar presa i depredador en un mateix camp visual, com els lleons sobre la seva talaia vigilant els ramats de diferents antílops, estruços o girafes.
Ara és un moment ideal per emocionar-se amb el “bebè” Kairu, el rinoceront que corre per la sabana al costat de les zebres, els petits elefants Malik i Makena, de dos i tres anys o les cries de ximpanzé, Cala i Ekon.
BIOPARC Fuengirola: esperança per a la fauna tropical
BIOPARC Fuengirola fa 25 anys i s'ha consolidat com un referent en la conservació d'espècies, gràcies a les instal·lacions que recreen amb gran fidelitat les selves tropicals del món.
Fa un any naixia Tari, una cria de tapir malai (Tapirus indicus), que, des del primer alè, es va convertir en símbol d'esperança per a una de les espècies més amenaçades del planeta. A aquesta fita s'hi afegeix el naixement d'un peresós de dos dits i, especialment, el d'una cria de goril·la nascuda fa uns mesos. Tots aquests naixements reflecteixen el ferm compromís del parc com a referent internacional en benestar animal.
El recorregut es completa amb la presència d'espècies com l'orangutan de Borneo, el tigre de Sumatra o el drac de Komodo, juntament amb altres de menys conegudes, però igualment rellevants, com el panda vermell, el tití emperador o el faisà d'Edwards, una espècie especialment significativa per haver estat la primera del parc a iniciar el seu procés de reintroducció al seu hàbitat natural a través de programes de conservació.
BIOPARC Acuario de Gijón: la bellesa de la vida marina
BIOPARC Acuario de Gijón és un referent en conservació, educació i benestar animal. Ofereix una visió completa de la vida subaquàtica mitjançant ecosistemes marins i fluvials de tot el món. Les seves instal·lacions recreen entorns tan diversos com la Costa Cantàbrica, els oceans Atlàntic i Indo-Pacífic, esculls de corall o el bosc humit tropical americà, entre d'altres. Els seus grans atractius són els taurons bou, els axolots o les tortugues marines dins de gairebé les 480 espècies que hi habiten.
Des del 2026, l'exposició permanent Microclimas amplia l'experiència amb rèptils, amfibis i invertebrats en hàbitats controlats, consolidant el seu paper com a espai de divulgació científica i sensibilització ambiental.
L'aquari reforça la seva tasca conservacionista a través del CRAMA, centre dedicat a la recuperació de fauna marina, com ara tortugues babaues i foques, que després de la rehabilitació són tornades al medi natural.
