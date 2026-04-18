Molta cura
Declaració de la Renda 2026: la Guàrdia Civil intervé i avisa els contribuents sobre això que pot arribar al teu mòbil
La campanya de la Renda ha començat i això obre la porta que també els ciberdelinqüents intentin enganyar els més incauts
O.Casado
La campanya de la Renda ha començat i, amb ella, l’oportunitat perquè els estafadors posin en marxa un dels fraus més habituals avui dia, el phishing. Aquesta pràctica consisteix a fer-se passar per una entitat (Hisenda, Correus, la DGT…) i intentar que la persona faci clic en un enllaç i reveli dades confidencials com contrasenyes, dades bancàries o números de targeta.
El més habitual és que aquest tipus d’estafes arribin a través de correus electrònics, missatges de text o aplicacions de missatgeria. La qüestió és que els estafadors cada vegada perfeccionen més les seves tècniques i els missatges tenen una aparença gairebé idèntica a la que utilitza l’organisme oficial que suplanten.
Una vegada que la persona facilita aquesta informació, els estafadors poden accedir als seus comptes, fer transferències, fer compres o fins i tot suplantar la seva identitat per cometre altres delictes. En molts casos, l’engany es recolza en missatges alarmistes, com avisos de seguretat, bloquejos de compte o suposats càrrecs no autoritzats i, en d’altres, un suposat pagament que has de rebre.
L’última estafa que hem conegut l’ha revelat la Guàrdia Civil al seu compte de X, on avisa que s’estan rebent missatges de text simulant ser l’Agència Tributària i dient-nos que ens han de retornar una quantitat de diners. A continuació et diuen que facis clic en un enllaç per tenir més informació i accedir al reintegrament de la quantitat.
En aquest cas, el missatge indica el següent: "SEGURETAT SOCIAL: L'informem que s’ha ordenat el pagament de 411,00 euros. De la seva devolució d’impostos pagats. Devolució a favor seu de la TGSS 2023. Trobi més informació a la pàgina: …..".
La Guàrdia Civil recorda que l’Agència Tributària mai no et demana les teves dades bancàries (ja les té perquè s’indiquen a la declaració de la Renda) ni contrasenyes per SMS o correu (ja que són personals teves i ningú més les ha de conèixer).
- El comiat de Sílvia Flotats desborda el tanatori de Mémora
- Una treballadora de Lledoners denuncia el director de la presó per 'assetjament
- Joaquim Espelt, alcalde de Vilada, sobre el cadàver trobat a la Baells: 'No creiem que la víctima sigui del poble
- El sopar solidari d'Althaia supera expectatives: 454 persones es comprometen amb el centre per la nova sala d'hemodinàmica
- Els professors de l'institut Guillem Catà de Manresa acorden no fer sortides ni colònies
- Què pots incloure al teu testament vital a Catalunya i per què convé revisar-lo amb els anys
- Tancar el portal amb clau pot sortir molt car: la pràctica que encara fan moltes comunitats i que posa en risc els veïns
- El rector presenta una denúncia per la col·locació d'una pancarta a la Seu de Manresa