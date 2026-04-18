"Dubtar de si seguir o no amb la teva parella després d'uns anys de relació és normal", Xènia Valencia
La psicòloga manresana dona les claus d'una relació saludable
Després del primer any de relació de parella, moltes persones comencen a dubtar sobre si la persona amb qui estan és amb la que realment volen passar la seva vida. Quan això et passa, et cau el món a sobre, jutjant-te per pensar allò si en general la relació funciona. Ho has de llançar tot a les escombraries per una petita discussió o dubtes? Pensar en un mateix no és res dolent i dubtar tampoc perquè finalment estem mirant pel nostre benestar.
Xènia, la psicòloga manresana de 25 anys, ens explica la seva experiència personal per tal que puguem entendre el que molts sentim com a estrany i realment no ho és. La jove està cursant el màster en Psicologia General Sanitària i ha decidit crear contingut sobre salut mental. Tot i que el seu canal a les xarxes socials es basa en maquillatge i salut mental, una combinació molt atractiva pel jovent d'avui en dia. Xènia té al voltant d'uns 796.000 seguidors a TikTok i 193.000 a Instagram. Després del seu èxit, la jove va decidir escriure i publicar el llibre "Para y Repara", amb una portada que diu molt (format mòbil) però enfocat en la salut mental.
La psicòloga ha decidit explicar la seva història per tal de crear un vincle proper amb el públic. D'aquesta manera moltes persones podran deixar de jutjar-se i podran començar a viure més en pau. Ella porta 5 anys amb Laura Casquero, influencer. Durant aquests anys de relació han passat moments bons i altres no tant. També deixa clar que a les xarxes tot s'idealitza i això acaba creant una realitat paral·lela, completament tòxica pels seus consumidors.
"Els dubtes solen aparèixer quan una relació està consolidada"
Per què dubtem de la nostra relació?
Aquest moment o aquests moments, que poden ser diversos, apareixen perquè nosaltres hem escollit la nostra parella i com és una decisió personal és normal plantejar-se si realment és qui volem que ens acompanyi al llarg de la nostra vida. A més, una relació s'ha de treballar diàriament per tal que creixi, avanci i sigui saludable. Això requereix temps i, per això, és sa preguntar-se de tant en tant si qui està al costat ens fa feliç i volem seguir al seu costat.
Què fer davant aquest dubte
Primer de tot, no jutjar-nos i després escoltar-nos. Pensar en què fa aquella persona per nosaltres i com ens sentim nosaltres amb la relació, el dia a dia. És clar que hi haurà moments durs, però les relacions no són fàcils i no sols les amoroses. Per això, decidir amb qui compartim és imprescindible.
Quan tenim clar aquest primer pas, hem de visualitzar si ens veiem en el present - futur amb ell o ella, segons les nostres preferències, estils i valors de vida. Els compartim?
"Els dubtes no invaliden l'amor, sinó que el fan més fort", confessa la manresana.
Tot i això, deixa clar que hi ha moments en què sí que ens hem d'aferrar a aquests dubtes, perquè no sempre és l'amor que ens mereixem o que mereix l'altra persona.
