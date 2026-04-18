Una ferida o una febre poden acabar en tragèdia: el tètanus i la meningitis continuen sent una amenaça real
Els experts alerten que la baixa vacunació en adults manté viu el risc de patir infeccions greus
Les dues malalties no són freqüents, però tampoc han desaparegut. En el cas del tètanus, no es contagia de persona a persona: el bacteri viu a terra, la pols i la femta d’animals, i entra per ferides o talls. En el cas de la malaltia meningocòccica, és una infecció greu, però poc habitual que pot derivar en meningitis i sèpsia i empitjorar molt de pressa. Per això, la pregunta no és tant si són malalties comunes, sinó si encara poden matar o deixar seqüeles greus quan fallen la vacunació o la detecció precoç. La resposta és sí.
Una part del problema és que molta gent associa les vacunes a la infància i deixa de revisar l’estat vacunal quan es fa gran. Però el Ministeri de Sanitat manté un calendari de vacunació “al llarg de tota la vida” i recorda que la vacunació en adults continua sent necessària. En el cas del tètanus, la documentació tècnica de Sanitat assenyala que en general cinc dosis al llarg de la vida asseguren protecció duradora, però també adverteix que hi ha adults amb pauta incompleta i que els recordatoris són importants per mantenir nivells elevats d’anticossos. Dit d’una altra manera: no és que aquestes vacunes “no es posin” d’adults perquè no calguin, sinó que sovint no es revisen, no es completen o només es reactiven quan hi ha una ferida, una recomanació mèdica o una situació de risc.
Sobre les probabilitats, no hi ha un percentatge personal únic perquè depenen de l’edat, l’estat vacunal i l’exposició. Però sí que hi ha una idea clara del risc real: a Espanya es registren menys de 10 casos anuals de tètanus des del 2010, mentre que a Anglaterra s’han vist entre 300 i 400 casos anuals de malaltia meningocòccica invasiva en els darrers balanços oficials. És a dir, el risc global és baix, però no zero; i quan el cas arriba, el marge de reacció pot ser molt curt.
Què ha passat a Catalunya i al Regne Unit
El cas de Catalunya afecta un jove de 17 anys que va ingressar molt greu a l’UCI després de contreure tètanus per les ferides d’una caiguda en què havia patit una fractura. Les fonts sanitàries citades per diversos mitjans van indicar que no estava vacunat perquè la família rebutjava les vacunes. El mateix context mèdic recorda que es tracta del primer cas greu a Catalunya des del 2013. Sobre el desenllaç, l’última informació pública localitzada el mantenia en estat molt greu.
Al Regne Unit, el brot s’ha concentrat a Canterbury, a Kent, i va ser detectat el març del 2026. L’UKHSA ha informat de 21 casos confirmats de meningococ B, tots hospitalitzats, i de 2 morts. La major part dels afectats eren estudiants vinculats a la University of Kent o alumnes de secundària de la zona, i almenys 10 casos havien passat pel Club Chemistry de Canterbury els dies 5, 6 o 7 de març. Aquí sí que no es pot parlar d’un final feliç: hi ha hagut morts, tot i que les autoritats sanitàries també remarquen que el risc per al conjunt de la població continua sent baix i que no hi ha evidència d’extensió fora de Kent.
Què s’hauria de fer per evitar que torni a passar
La primera mesura és senzilla i poc espectacular: revisar el calendari vacunal també en l’edat adulta. En tètanus, això vol dir comprovar si la pauta està completa i actuar de pressa davant ferides sospitoses. En meningitis, vol dir no banalitzar els programes de vacunació i reforç, especialment en adolescents i joves, que són un dels grups més exposats en brots com el de Kent. L’UKHSA va respondre amb antibiòtics preventius, vacunació MenB dirigida i seguiment de contactes; la University of Kent va informar que s’havien administrat més de 6.500 antibiòtics preventius i 600 vacunes en el primer dia de campanya.
La segona és no arribar tard. Tant el tètanus com la meningitis poden evolucionar ràpidament. En el brot britànic, les autoritats han insistit que els símptomes inicials es poden confondre amb un refredat, una grip o fins i tot una ressaca, sobretot entre estudiants. I en el tètanus, el Ministeri de Sanitat recorda que la forma més efectiva de prevenció continua sent la vacunació. Per això el missatge de fons és més incòmode que complicat: aquestes malalties són rares, sí, però continuen existint, i quan apareixen sovint ja és massa tard per improvisar.
