Els Beatles tornen a Barcelona, però no com els recordaves
La ciutat acollirà part del rodatge del gran projecte de Sam Mendes sobre els Beatles: quatre pel·lícules, un repartiment estel·lar i estrena mundial prevista per a l’abril del 2028
Barcelona es prepara per convertir-se en un dels escenaris del gran esdeveniment cinematogràfic que Sam Mendes està aixecant al voltant dels Beatles. El projecte, produït per Sony Pictures, Neal Street Productions i Apple Corps, consta de quatre llargmetratges, cadascun explicat des del punt de vista d’un dels membres del grup, i tots quatre s’estrenaran als cinemes l’abril del 2028. És, a més, la primera vegada que Apple Corps i els Beatles —o els seus hereus— han cedit els drets complets de vida i música per a una ficció d’aquest tipus, cosa que situa la producció en una dimensió sense precedents. També se sap que els guions porten la firma de Jack Thorne, Jez Butterworth i Peter Straughan.
El rodatge ja fa mesos que avança al Regne Unit, però ara la producció farà parada a Barcelona, on es volen filmar escenes aquesta primavera, potser fins a començaments d’estiu. Segons les informacions publicades, la ciutat no s’interpretarà necessàriament a si mateixa, sinó que alguns carrers podrien servir per recrear espais de la Gran Bretanya dels seixanta. El repartiment principal el formen Paul Mescal com a Paul McCartney, Harris Dickinson com a John Lennon, Barry Keoghan com a Ringo Starr i Joseph Quinn com a George Harrison. En paral·lel, la producció ha anat sumant nous noms, com Lucy Boynton, Morfydd Clark, Farhan Akhtar i Harry Lawtey.
Per què els Beatles continuen sent un fenomen mundial de la música
Parlar dels Beatles és parlar d’un dels grups més influents de la història de la música popular. Nascuts a Liverpool, el quartet format per John Lennon, Paul McCartney, George Harrison i Ringo Starr va canviar el pop i el rock dels anys seixanta i va convertir la beatlemania en un fenomen global. A Barcelona hi van deixar una empremta molt concreta: el 3 de juliol del 1965 van actuar a la plaça Monumental, en l’únic concert que van fer a la ciutat i en un dels dos únics que van oferir a Espanya. Aquella visita encara pesa en l’imaginari local i és una de les raons per les quals la seva tornada, ara a través del cinema, té una càrrega simbòlica evident.
A les xarxes socials, l’anunci d’aquest univers cinematogràfic no ha passat desapercebut. El càsting i les primeres imatges del projecte van generar una reacció forta i més aviat dividida: hi ha fans encantats amb l’ambició de Mendes i amb un repartiment molt conegut, però també n’hi ha que han qüestionat si els actors s’assemblen prou als músics o si una història tan mítica es pot fragmentar en quatre films sense perdre ànima. Sobre el rodatge a Barcelona, el que sí que es detecta a la premsa cultural és expectació i curiositat, sobretot per la possibilitat de veure la ciutat convertida en plató d’una producció mundial d’aquest calibre.
