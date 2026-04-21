Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties
L’avís afecta principalment totes aquelles persones amb al·lèrgia al blat i altres cereals
Clara Dalmau
L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), que depèn del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, ha emès un comunicat el passat dia 10, alertant de la presència de blat en unes llenties.
L’agència va tenir coneixement, a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (Sciri), que les autoritats sanitàries d’Andalusia advertien sobre la possible presència de blat i altres cereals que no estaven inclosos a l’etiquetatge de les Llenties Pardina Bio, de la marca BioArtesa.
L’alerta afecta principalment totes aquelles persones amb al·lèrgia al blat i altres cereals, i l’Aesan demana que, com a mesura de precaució, aquelles persones que tinguin aquest producte a casa s’abstinguin de consumir-lo.
Es retira el producte del mercat
La distribució inicial de les llenties s’ha fet a Catalunya, així com a altres comunitats autònomes com Andalusia, Astúries, les Illes Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, La Rioja, la Comunitat de Madrid, la Regió de Múrcia, Navarra i el País Basc.
L’Aesan ja ha començat a demanar la retirada d’aquest producte de tots els canals de comercialització. Tanmateix, l’agència informa que el consum d’aquestes llenties no comporta cap risc per a la població que no tingui aquest tipus d’al·lèrgies.
- Un advocat s'enfronta a 6 anys de presó per falsificar informes mèdics a Manresa i Berga
- Núria i Fernando, família d'acollida d'urgència: 'Quan et criden, surts corrent de casa a l'hora que sigui
- El primer de la cua per a la regularització d'immigrants a l'Ajuntament de Manresa hi ha arribat a les 3 de la matinada
- La Generalitat anuncia que presentarà denúncia pel sabotatge a la via de la potassa, a Callús
- Manresa estrena el dispositiu de regularització de migrants amb llargues cues des de primera hora del matí
- El clítoris al descobert: un nou estudi detalla la seva complexa xarxa nerviosa i les seves implicacions en la salut de la dona
- Un home gran resulta ferit en un accident al Passeig de Manresa
- L'advocat acusat de falsificar informes mèdics a Manresa i Berga accepta una condemna de dos anys de presó i 180.000 euros de multa