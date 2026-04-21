Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
Fàbrica Nova de ManresaRegularització de migrantsExalcalde d'EsparregueraVella de l'EstanySant Jordi 2026RosalíaConcurs de Relats Breus
instagramlinkedin

Alerta alimentària a Catalunya per aquestes llenties

L’avís afecta principalment totes aquelles persones amb al·lèrgia al blat i altres cereals

Un plat de llenties / freepik

Clara Dalmau

Barcelona

L’Agència Espanyola de Seguretat Alimentària i Nutrició (Aesan), que depèn del Ministeri de Drets Socials, Consum i Agenda 2030, ha emès un comunicat el passat dia 10, alertant de la presència de blat en unes llenties.

L’agència va tenir coneixement, a través del Sistema Coordinat d’Intercanvi Ràpid d’Informació (Sciri), que les autoritats sanitàries d’Andalusia advertien sobre la possible presència de blat i altres cereals que no estaven inclosos a l’etiquetatge de les Llenties Pardina Bio, de la marca BioArtesa.

L’alerta afecta principalment totes aquelles persones amb al·lèrgia al blat i altres cereals, i l’Aesan demana que, com a mesura de precaució, aquelles persones que tinguin aquest producte a casa s’abstinguin de consumir-lo.

Es retira el producte del mercat

La distribució inicial de les llenties s’ha fet a Catalunya, així com a altres comunitats autònomes com Andalusia, Astúries, les Illes Canàries, Cantàbria, Castella i Lleó, la Comunitat Valenciana, Extremadura, Galícia, La Rioja, la Comunitat de Madrid, la Regió de Múrcia, Navarra i el País Basc.

Notícies relacionades

L’Aesan ja ha començat a demanar la retirada d’aquest producte de tots els canals de comercialització. Tanmateix, l’agència informa que el consum d’aquestes llenties no comporta cap risc per a la població que no tingui aquest tipus d’al·lèrgies.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
Tracking Pixel Contents