Primavera Sound 2026: Barcelona es prepara per a una setmana de macroconcerts i actuacions gratis

El festival, que reunirà més de 150 artistes al Parc del Fòrum, tornarà a combinar grans noms internacionals amb una programació paral·lela de concerts gratuïts a diverses sales de la ciutat

Segon dia del Primavera Sound 2025, el 6 de juny de l'any passat / Manu Mitru

Abril Benítez

El Primavera Sound s’ha convertit en un dels grans festivals de música de Barcelona i en una de les cites més reconegudes del calendari europeu. Nascut a començaments dels anys 2000, el certamen s’ha consolidat amb una fórmula que barreja pop, rock, indie, electrònica, música urbana i artistes de gran projecció internacional. La cita principal del Primavera Sound 2026 se celebrarà del 3 al 7 de juny al Parc del Fòrum, l’escenari habitual d’un festival que cada any atrau milers d’assistents i converteix la ciutat en un gran aparador musical. En aquesta edició, el cartell inclou noms destacats com Doja Cat, Bad Gyal, Addison Rae, The Cure o The xx, dins d’una programació amb més de 150 artistes. Les entrades per als dies 4, 5 i 6 de juny ja estan exhaurides, igual que l’abonament complet de cinc dies, i els preus oscil·laven entre els 35 i els 350 euros, sense comptar taxes.

Més enllà dels grans concerts del recinte principal, el festival manté també el seu model de programació complementària amb el Primavera Ciutat, que portarà actuacions a diferents espais de Barcelona els dies 1, 2, 3 i 7 de juny. Sales com Apolo, La [2] d’Apolo, Paral·lel 62, Razzmatazz, Laut, La Nau o Les Enfants formaran part d’aquest circuit paral·lel. Aquests concerts gratis s’ofereixen sense cost addicional per als assistents que disposen de l’abonament complet del festival, tot i que cal fer reserva prèvia a través de l’aplicació Access Ticket. La plataforma demana un dipòsit de 15 euros per concert, que es retorna després si l’entrada es valida. Si la persona reserva i finalment no hi va, els diners no es recuperen i es destinen a projectes socials vinculats a la Fundació Primavera Sound i a altres iniciatives solidàries. A més, part d’aquesta programació inclourà actuacions obertes a tothom al Pati de les Dones del CCCB, dins del programa Primavera Pro.

Els concerts gratuïts del Primavera Sound formen part de la voluntat del festival d’estendre la seva activitat més enllà del Parc del Fòrum i repartir la música per diferents punts de la ciutat. En el cas dels abonats, aquesta proposta serveix per ampliar l’experiència del festival i donar accés a actuacions més properes i en sales de format reduït. Per als qui no tenen l’abonament complet, l’organització també obre una quota específica d’entrades per sala i jornada a través de Fever, la plataforma tecnològica oficial del certamen. Un cop aconseguides, aquestes places també s’han de registrar a Access Ticket i exigeixen el mateix dipòsit de 15 euros. D’aquesta manera, el festival busca evitar reserves que després quedin buides i, al mateix temps, convertir les absències en una aportació per a causes socials.

