Artemis II alerta d’un problema que també preocupa a la Terra: la pèrdua de massa òssia
La reumatòloga Laia Gifre recorda que la microgravetat accelera el deteriorament dels ossos, una pista clau per entendre millor l’osteoporosi i altres problemes de salut òssia
El viatge d’Artemis II a la cara oculta de la Lluna ha tornat a posar el focus en un dels grans límits de l’exploració espacial: què passa amb el cos humà quan viu fora de la gravetat terrestre. La doctora Laia Gifre, portaveu de la Societat Espanyola de Reumatologia (SER) i reumatòloga de l’Hospital Universitari Germans Trias i Pujol de Badalona, explica que «els astronautes, en les seves missions espacials, estan sotmesos a condicions de microgravetat que condicionen una alteració de la salut musculoesquelètica». Aquesta situació afegeix, es tradueix en «una pèrdua significativa tant de massa muscular com òssia». El problema no és menor: sense la càrrega mecànica habitual, l’os perd densitat i qualitat, allibera calci al torrent sanguini i això pot afavorir complicacions com càlculs renals o calcificació vascular. Segons Gifre, «els astronautes presenten una pèrdua de massa òssia molt marcada en l'àmbit del maluc, entre un 1 i un 1,5% per mes», amb pèrdues acumulades d’entre el 10% i el 26% en missions de més de mig any. I la recuperació tampoc és immediata: «requereix entre 1 i 3 anys per assolir els valors previs», i en algunes zones ni tan sols és completa. La mateixa especialista adverteix que «la pèrdua de massa muscular i òssia pot associar-se amb el desenvolupament de fractures esquelètiques». Per això, missions com les de la NASA incorporen exercici físic de resistència i, en alguns casos, tractaments específics. «L’exercici per si sol no és suficient, però combinat amb tractaments per a l’osteoporosi ha demostrat mantenir la quantitat i la qualitat òssia», subratlla.
Aquestes investigacions tenen valor molt més enllà de l’espai perquè ajuden a entendre millor l’osteoporosi, una malaltia que debilita els ossos, en redueix la densitat i n’augmenta el risc de fractura. El mecanisme és semblant al que es veu en persones que passen molt temps immobilitzades, amb lesions medul·lars o després d’un ictus. «Els estudis en aquestes condicions són els que generen l'evidència més gran científica en osteoporosi per desús, i posteriorment s’apliquen als astronautes», assenyala Gifre. Per prevenir-la, els especialistes recomanen activitat física regular, sobretot exercicis de força i d’impacte adaptat, una alimentació amb prou calci i vitamina D, exposició solar prudent, evitar el tabac i l’excés d’alcohol i fer seguiment mèdic quan hi ha factors de risc. La cursa espacial, així, també serveix per millorar la salut a la Terra: el que passa als astronautes d’Artemis II pot ajudar a diagnosticar millor, prevenir abans i tractar amb més precisió una malaltia que afecta milions de persones.
