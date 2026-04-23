Deu consells per fer que la teva rosa de Sant Jordi aguanti fins a 10 dies
Claus per triar la flor ideal, mantenir-la fresca més temps i, si es vol, guardar-la per sempre
Ana Alegre
Qui no rep o regala una rosa per Sant Jordi? Tot i que al principi irradia bellesa, amb el pas dels dies va perdent frescor de manera gradual. Encara que no es pot evitar l’inevitable, sí que hi ha alguns trucs per conservar-la com el primer dia el màxim temps possible. Aquestes són les claus, segons el Gremi de Floristes de Catalunya.
1.Triar bé on es compra
La millor opció és anar a una floristeria de confiança o a les paradetes regentades per floristes professionals, perquè “ells saben com allargar el procés de maduració de la rosa. Abans del gran dia, s’han de guardar en un refrigerador a vuit o sis graus per mantenir-les fresques. En canvi, a les paradetes del carrer probablement hauran estat exposades al sol i és possible que es marceixin abans”.
2.El tall de la tija
El color i l'embolcall són importants, però és clau revisar altres aspectes de la flor com la tija. Cal que el final tingui un tall transversal, ja que això permet que tingui més superfície per absorvir l'aigua.
3.Una prova infalible
Una forma de saber si la rosa està en bon estat i fresca és pessigar-la a l’àrea on els pètals s’uneixen a la tija. Si aquesta part es nota fluixa i aigualida, és que la rosa és vella; ha d’estar ferma al tacte. Per descomptat, és imprescindible comprovar que les roses no han sigut “maltractades”. Revisa que la teva rosa tingui uns pètals de color viu, evita les que es mostrin pansides.
4.Posa-la en aigua
Sembla evident, però cal que la posis com abans millor en aigua. No ha d’estar gaire freda. Com més temps sense aigua, abans es marcirà.
5.Retalla l'esqueix
Abans de posar les roses en un gerro, s’ha de tornar a retallar la tija sota l’aigua perquè evita que l’aire entri per la part inferior de la rosa (cosa que l’oxida i deteriora). És recomanable fer servir un ganivet o unes podadores de mà. Amb les estisores es corre el perill d’aixafar les tiges, de manera que l’aigua no s’absorbirà adequadament. El tall, sempre en diagonal.
6.Les fulles, fora de l'aigua
Vigila que les fulles no quedin submergides, ja que es podreixen i acumulen bacteris al gerro que contribueixen al seu deteriorament. Si podes la rosa una mica cada dos o tres dies, la rosa pot durar fresca fins a 10 dies.
7.El gerro
S’ha de rentar el gerro amb aigua calenta i sabó. Després, cal omplir tres quartes parts del gerro amb aigua tèbia i posar-hi la rosa, de manera que el final de la tija no toqui completament la superfície del gerro, perquè pugui absorbir l’aigua.
8.Evita la calor
No és suficient amb canviar-li l'aigua cada dos dies a les roses. Aquestes flors prefereixen els llocs frescos de la casa; per tant, cal evitar finestres assolellades i la calefacció. A la nit, fins i tot es poden guardar a la nevera.
9.Adob
Es poden afegir a l’aigua nutrients per a flors o un quart de cullerada de clor.
10.L'aspirina
L’àcid acetilsalicílic ajuda a controlar el nivell de bacteris.
