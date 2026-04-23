Marcos Vázquez posa en dubte el mite de caminar per aprimar-se
L’expert en salut i fitness defensa que caminar suma, però avisa que per cremar greix, millorar la forma física i protegir el cos cal afegir sessions curtes d’alta intensitat
Perdre pes no sempre és tan fàcil com sembla. Entre les jornades llargues, la falta de temps per fer exercici, el cansament acumulat i la dificultat de mantenir una rutina constant, molta gent acaba buscant fórmules senzilles que realment siguin útils. En aquest context, l’expert en salut i fitness Marcos Vázquez, fundador de Fitness Revolucionario, recorda que caminar és positiu per al cor, per controlar la glucosa i per mantenir-se actiu, però que a llarg termini no sempre n’hi ha prou si el que es busca és millorar de debò la condició física i cremar greix. Segons explica, la clau és combinar aquesta activitat amb treball de força i amb exercicis aeròbics d’alta intensitat, el conegut HIIT, una fórmula especialment útil per a qui va just de temps.
Vázquez proposa una rutina curta, assumible i fàcil de fer a casa, pensada justament per a persones que arriben cansades i no poden dedicar una hora al gimnàs. El seu consell és fer circuits de 10 a 15 minuts amb intervals breus, però intensos: 30 segons de salts de tisora, 30 segons de descans, 30 segons de burpees, una nova pausa, després esquat amb salt i, per acabar, mountain climbers. A més, recomana afegir exercicis de força com esquats, planxes i fons en cadira per reforçar cames, glutis, braços i core. El missatge de l’expert és clar: per molt que falti temps, una rutina curta, però ben plantejada pot ser més efectiva que limitar-se només a caminar, i pot ajudar no només a aprimar-se, sinó també a guanyar resistència, protegir la salut cardiovascular i millorar el benestar general.
