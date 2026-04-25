Caminar cada dia està bé, però als 55 anys el cos et demana una altra cosa
Especialistes en activitat física alerten que moure’s cada dia és bo, però insuficient si no s’hi afegeix treball muscular per frenar la pèrdua de força i autonomia
Caminar continua sent un hàbit molt recomanable i beneficiós, i cap entrenador el posa en dubte. Ajuda a mantenir-se actiu, millora el benestar, afavoreix la mobilitat i contribueix a cuidar la salut cardiovascular. Però diversos professionals de l’entrenament coincideixen que, a partir d’una certa edat, caminar sol no resol tot el que passa al cos. La seva teoria és clara: si una persona vol arribar als 55 anys i més enllà amb bona salut, autonomia i qualitat de vida, ha d’incorporar també exercicis de força. No es tracta d’entrenar per estètica, sinó de conservar capacitat física per aixecar-se bé, carregar pes, pujar escales o mantenir l’equilibri amb el pas del temps.
Els entrenadors insisteixen que el millor consell per mantenir-se saludable amb més de 55 anys és combinar moviment diari amb treball muscular adaptat a cada persona. Això es pot començar a fer sense necessitat d’un gimnàs, amb gomes elàstiques, exercicis senzills a casa, petites càrregues o rutines guiades. La clau és la constància, la progressió i adaptar l’activitat a l’estat físic de cadascú. Caminar, sí; però també reforçar cames, braços i tronc per preservar la força, la mobilitat i la independència. El missatge és senzill: moure’s és imprescindible, però fer força és el que marca la diferència quan l’objectiu és envellir millor.
Què és la sarcopènia i per què preocupa tant?
La sarcopènia és la pèrdua progressiva de massa muscular associada a l’envelliment. Aquest deteriorament no apareix de cop a la vellesa, sinó que comença de manera gradual a partir de la mitjana edat i es va accentuant amb els anys si no s’hi posa remei. Quan es perd múscul, no només es perd potència física: també es pot veure afectada la mobilitat, l’estabilitat, la capacitat per fer tasques quotidianes i, en definitiva, l'autonomia personal. Per això els experts remarquen que cuidar el múscul és cuidar la salut. Incorporar entrenament de força a la rutina és una de les millors maneres de frenar aquest procés i arribar a la maduresa en més bon estat.
