Un tros de la torre Eiffel sortirà a subhasta: l’escala històrica que pot acabar en mans privades
Un fragment original de l’escala de cargol de la torre Eiffel, retirat el 1983 i conservat durant quaranta anys per un col·leccionista francès, es vendrà el 21 de maig a la casa Artcurial
Un tros autèntic de la torre Eiffel tornarà al mercat. No és una rèplica ni un objecte inspirat en el monument més famós de París, sinó una peça original de la seva antiga escala de cargol, construïda a la dècada del 1880 i retirada fa més de quaranta anys. El fragment, de 2,6 metres d’alçada, sortirà a subhasta el pròxim 21 de maig a la casa francesa Artcurial, especialitzada en art i objectes de col·leccionisme.
La peça forma part de l’escala helicoidal que connectava el segon i el tercer pis de la torre, la zona on l’enginyer Gustave Eiffel tenia el seu despatx privat. Aquella escala es va mantenir intacta fins al 1983, quan les autoritats franceses la van retirar per raons de seguretat i conservació. Després, els 525 peus d’escala es van dividir en 24 seccions: una es conserva encara avui a la primera planta de la torre, tres més van ser cedides a institucions franceses i les vint restants es van vendre en una subhasta històrica l’1 de desembre de 1983.
Una peça original amb 140 anys d’història
El fragment que ara es posa a la venda va ser, precisament, el lot número u d’aquella subhasta de 1983. El seu propietari actual, un col·leccionista privat francès, el va comprar directament aleshores i l’ha conservat durant quatre dècades. Segons explica Sabrina Dolla, especialista en Art Déco d’Artcurial, el venedor considera que ja ha gaudit prou temps de la peça i que les seves circumstàncies personals el porten ara a desprendre-se’n.
La subhasta de la torre Eiffel tindrà lloc a França, a través d’Artcurial, i el preu estimat se situa entre els 46.000 i els 58.000 dòlars. Tot i això, el mercat d’aquests fragments ha demostrat que les xifres poden disparar-se. El 2016, una secció de mida similar va arribar als 523.800 euros després d’una intensa guerra de licitacions. Altres peces s’han venut en quantitats que oscil·len entre els 162.500 i els 253.500 euros.
Aquesta serà la cinquena secció de l’escala de la torre Eiffel que Artcurial ven des del 2013. Segons el portal especialitzat Artnet, es tracta d’una de les últimes peces d’aquesta escala històrica que encara continuen en mans privades dins de França. Altres fragments d’aquella antiga estructura han acabat repartits pel món: n’hi ha un a Disneyland, un altre als jardins de la Fundació Yoshii, al Japó, creada pel marxant d’art Chozo Yoshii, i una secció de grans dimensions va aparèixer fa dos anys a Pennsilvània.
La peça ha estat restaurada pel taller encarregat del manteniment de la torre Eiffel i repintada de color marró, el mateix to que lluïa quan va ser retirada el 1983. Artcurial defensa que les seccions més petites, com aquesta, solen tenir més sortida perquè caben millor en espais privats i conserven tota la força simbòlica del monument en una sola espiral. Per això, més que una simple peça metàl·lica, el que sortirà a subhasta és un fragment físic de la història de París, de Gustave Eiffel i d’un dels monuments més reconeguts del món.
