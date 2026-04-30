Aurelio Rojas explica per què el magnesi pot ser clau quan el cos et passa factura
L’estrès, una mala alimentació o el ritme de vida poden afavorir dèficits nutricionals que passen desapercebuts i que afecten el descans, l’energia i el benestar
El cansament constant, dormir malament, tenir més estrès del compte o notar menys rendiment físic no sempre té una única explicació. Sovint, darrere d’aquests símptomes hi pot haver mancances nutricionals, provocades per una alimentació pobra, dietes poc variades, excés d’estrès, ansietat o etapes vitals en què el cos necessita més nutrients. I aquí entra en joc el magnesi, un mineral essencial que participa en funcions clau de l’organisme.
El cardiòleg Aurelio Rojas, molt actiu a les xarxes socials en la divulgació de consells de salut cardiovascular, ha explicat els possibles beneficis del consum de magnesi i per què aquest mineral ha guanyat protagonisme en els últims anys. Segons l’especialista, el magnesi intervé en la funció muscular, el sistema nerviós, la salut òssia i el metabolisme, i moltes persones poden notar millores quan el prenen correctament i sempre sota criteri mèdic.
Per què el magnesi pot ser tan important per al cos?
Rojas assegura que el magnesi pot ajudar a “guanyar múscul i millorar el rendiment físic”. També el vincula amb possibles beneficis cardiovasculars i metabòlics, com la reducció de la pressió arterial i dels nivells de sucre en sang, factors relacionats amb el risc de desenvolupar diabetis tipus 2.
L’especialista també desmunta algunes pors habituals. Segons explica, el magnesi no “produeix retenció de líquids” ni “danya els ronyons” en persones sanes i menys amb un ús adequat. A més, li atribueix un possible efecte antiinflamatori i una ajuda en la reducció del colesterol, sempre dins d’un enfocament global de salut i no com a substitut d’un tractament mèdic.
Un altre dels punts que destaca és el paper del magnesi en la salut òssia. Rojas defensa que pot ser especialment útil en dones amb menopausa o persones amb osteoporosi, perquè contribueix a enfortir els ossos i millorar la densitat òssia. També apunta que pot tenir efectes positius sobre l’estrès, l’estat d’ànim i el descans: “Pot ajudar a perdre pes”, diu, i també a millorar “l’estrès” i “el descans”.
Aliments amb magnesi i suplements: com es pot prendre?
El magnesi es pot obtenir de manera natural a través de l’alimentació. Es troba en aliments com les verdures de fulla verda, els fruits secs, les nous, els llegums, les llavors i els cereals integrals. Per això, una dieta variada continua sent la primera via per mantenir uns bons nivells d’aquest mineral.
Ara bé, en alguns casos pot ser necessari recórrer a suplements de magnesi. Rojas apunta que les formes més recomanables són el magnesi bisglicinat i el citrat de magnesi, perquè són dels més ben absorbits i amb més evidència científica. Pel que fa a la quantitat, parla d’una ingesta d’entre 200 i 400 mil·ligrams de magnesi elemental al dia, en una o dues preses, preferiblement amb el menjar o a la nit per afavorir el descans.
Qui pot necessitar més magnesi?
El cardiòleg assenyala alguns perfils que podrien beneficiar-se especialment d’aquest mineral. Entre ells hi ha les persones de més de 50 anys, dones en menopausa, persones amb osteoporosi, pacients amb estrès crònic o ansietat, persones amb diabetis, aquells que prenen diürètics i qui segueix una dieta baixa en verdures, fruits secs o cereals integrals.
Tot i això, el missatge final és clar: el magnesi pot ser un bon aliat per al cos, però no s’ha de prendre a cegues. Abans d’iniciar qualsevol suplementació, especialment si hi ha malalties prèvies, medicació o problemes renals, cal consultar un professional sanitari. Una cosa és corregir una mancança i una altra molt diferent és convertir un suplement en una moda sense control.
