Destinacions europees poc conegudes que val la pena descobrir
Si vols desconnectar, aquestes poden ser les teves destinacions
Eva Remolina / AMIC
Quan pensem a viatjar per Europa, sovint ens venen al cap ciutats com París, Roma o Londres. Però el continent està ple de racons menys coneguts que conserven una autenticitat especial, lluny de les multituds i amb molt per oferir. Descobrir aquestes destinacions és una manera diferent de viatjar: més tranquil·la, més propera i, sovint, més sorprenent.
Una d’aquestes joies és Ljubljana. Petita i acollidora, aquesta ciutat destaca pel seu ambient relaxat i el seu centre històric ple de carrers empedrats i ponts amb encant. El riu Ljubljanica travessa la ciutat i li dona un aire gairebé de conte. A més, és un exemple de sostenibilitat urbana, amb molts espais verds i zones per a vianants.
Cap al nord, Gdańsk ofereix una combinació fascinant d’història i arquitectura. Situada a la costa del mar Bàltic, aquesta ciutat polonesa té un passat marcat pel comerç i els conflictes, però avui brilla amb façanes acolorides i un ambient marítim molt viu. Passejar pel seu barri antic és com viatjar enrere en el temps.
Si busques paisatges naturals impressionants, Lofoten Islands són una opció espectacular. Aquest arxipèlag al nord de Noruega ofereix muntanyes escarpades, pobles de pescadors i unes llums úniques, especialment durant l’hivern amb les aurores boreals. És un lloc ideal per desconnectar i connectar amb la natura en estat pur.
Al sud d’Europa, Matera sorprèn per la seva singularitat. Coneguda pels seus “sassi”, habitatges excavats a la roca, aquesta ciutat italiana té una història mil·lenària. Durant anys va ser una zona oblidada, però avui és un exemple de recuperació i patrimoni cultural, amb una atmosfera única.
Una altra destinació que sovint passa desapercebuda és Plovdiv, una de les ciutats més antigues d’Europa encara habitades. Amb restes romanes, carrers amb encant i una escena cultural en creixement, és un lloc perfecte per descobrir una Europa menys turística, però igualment rica.
Viatjar a aquests llocs menys coneguts no només permet evitar aglomeracions, sinó també tenir una experiència més autèntica. Són destinacions que conserven la seva essència i ofereixen una mirada diferent del continent. De vegades, allunyar-se dels itineraris més populars és la millor manera de trobar allò que realment fa especial un viatge.
