El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina
Un estudi científic revela cada quant s’han de substituir aquests utensilis i alerta que poden acumular més bacteris que el vàter
Un equip de científics de Scientific Reports ha analitzat la microbiota dels fregalls i les baietes de cuina i alerta que poden convertir-se en autèntiques incubadores de bacteris. Segons l’estudi, els mètodes de desinfecció habituals no són suficients i cal substituir-los com a mínim un cop per setmana per evitar riscos per a la salut.
La neteja de la cuina i del bany és la més complicada dels pisos per la quantitat de microbis que creixen en aquestes zones de la llar. I a molta gent li costa saber amb exactitud cada quant temps s’ha de fer neteja a fons d'aquests espais i cada quant cal canviar els utensilis que es fan servir desinfectar-los.
Resoldre aquest diubte era l’objectiu plantejat per quatre científics de Scientific Reports, que han analitzat les diferents microbiotes que apareixen en els fregalls i les baietes de la cuina. “Malgrat la idea errònia habitual, s’ha demostrat que els entorns de cuina alberguen més microbis que els vàters”, asseguren.
A les cuina de les cases hi habiten una gran varietat microbiana. I en concret, s'ha descobert que “les esponges de cuina alberguen una diversitat bacteriana més gran del que es creia anteriorment”. Per això, són un dels focus d’aquest estudi.
“Mètodes de rentat insuficients”
En el conjunt de la llar, “les cuines i els banys tenen un gran potencial per convertir-se en incubadores microbianes”, expliquen. Això es deu “a la inoculació contínua de noves cèl·lules microbianes, per exemple, mitjançant la manipulació d’aliments i el contacte corporal directe amb les superfícies domèstiques”. I entre el que ajuda més a que els microbis s’hi instal·lin són les “condicions ambientals, com la humitat i la disponibilitat de nutrients”.
Els autors de l’estudi defensen que les baietes i els fregalls s’han de canviar un cop per setmana, a més de fer-ne un rentat diari. “Els mètodes de desinfecció de les esponges no semblen ser suficients per reduir eficaçment la càrrega bacteriana i fins i tot podrien augmentar la proporció de bacteris. Suggerim un reemplaçament regular de les esponges de cuina, per exemple, un cop per setmana”, conclouen.
Què pot passar si no canvies els fregalls i les baietes?
Si no es canvien amb regularitat —idealment un cop per setmana com recomanen els especialistes— els fregalls i les baietes poden convertir-se en autèntics focus de bacteris nocius. Les esponjes i teles humides retenen partícules d’aliments i aigua, creant un entorn perfecte perquè prosperin microorganismes com E. coli, Salmonella o Listeria, capaços de provocar malalties gastrointestinales i infeccions si es transfereixen a plats, utensilis o superfícies de treball. A més, aquests organismes poden persistir durant dies i facilitar la contaminació creuada entre diferents aliments, augmentant el risc d’intoxicacions alimentàries si no es substitueixen i desinfecten correctament.
- La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
- Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
- La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
- Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
- Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
- Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
- Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut
- La sabateria Casas obre una nova botiga al carrer Guimerà de Manresa