Saltar al contingut principalSaltar al peu de pàgina

Seccions

És notícia
1 de Maig a ManresaRajoles eròtiquesMayka NavarroNou festival CaminsAgenda pont de MaigBerni Álvarez
instagramlinkedin

El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina

Un estudi científic revela cada quant s’han de substituir aquests utensilis i alerta que poden acumular més bacteris que el vàter

Els experta han trobat el temps exacte per canviar fregalls i baietes / Arxiu

Abril Benítez

Manresa

Un equip de científics de Scientific Reports ha analitzat la microbiota dels fregalls i les baietes de cuina i alerta que poden convertir-se en autèntiques incubadores de bacteris. Segons l’estudi, els mètodes de desinfecció habituals no són suficients i cal substituir-los com a mínim un cop per setmana per evitar riscos per a la salut.

La neteja de la cuina i del bany és la més complicada dels pisos per la quantitat de microbis que creixen en aquestes zones de la llar. I a molta gent li costa saber amb exactitud cada quant temps s’ha de fer neteja a fons d'aquests espais i cada quant cal canviar els utensilis que es fan servir desinfectar-los.

Resoldre aquest diubte era l’objectiu plantejat per quatre científics de Scientific Reports, que han analitzat les diferents microbiotes que apareixen en els fregalls i les baietes de la cuina. “Malgrat la idea errònia habitual, s’ha demostrat que els entorns de cuina alberguen més microbis que els vàters”, asseguren.

Una persona neteja un vàter amb un fregall / Arxiu

A les cuina de les cases hi habiten una gran varietat microbiana. I en concret, s'ha descobert que “les esponges de cuina alberguen una diversitat bacteriana més gran del que es creia anteriorment”. Per això, són un dels focus d’aquest estudi.

“Mètodes de rentat insuficients”

En el conjunt de la llar, “les cuines i els banys tenen un gran potencial per convertir-se en incubadores microbianes”, expliquen. Això es deu “a la inoculació contínua de noves cèl·lules microbianes, per exemple, mitjançant la manipulació d’aliments i el contacte corporal directe amb les superfícies domèstiques”. I entre el que ajuda més a que els microbis s’hi instal·lin són les “condicions ambientals, com la humitat i la disponibilitat de nutrients”.

Notícies relacionades

Els autors de l’estudi defensen que les baietes i els fregalls s’han de canviar un cop per setmana, a més de fer-ne un rentat diari. “Els mètodes de desinfecció de les esponges no semblen ser suficients per reduir eficaçment la càrrega bacteriana i fins i tot podrien augmentar la proporció de bacteris. Suggerim un reemplaçament regular de les esponges de cuina, per exemple, un cop per setmana”, conclouen.

Què pot passar si no canvies els fregalls i les baietes?

Si no es canvien amb regularitat —idealment un cop per setmana com recomanen els especialistes— els fregalls i les baietes poden convertir-se en autèntics focus de bacteris nocius. Les esponjes i teles humides retenen partícules d’aliments i aigua, creant un entorn perfecte perquè prosperin microorganismes com E. coli, Salmonella o Listeria, capaços de provocar malalties gastrointestinales i infeccions si es transfereixen a plats, utensilis o superfícies de treball. A més, aquests organismes poden persistir durant dies i facilitar la contaminació creuada entre diferents aliments, augmentant el risc d’intoxicacions alimentàries si no es substitueixen i desinfecten correctament.

TEMES

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. La jubilació canvia per sempre el 2027 i només tindrà dues possibilitats: 65 o 67 anys segons el que s’hagi cotitzat
  2. Quins supermercats estan oberts l’1 de maig, Dia del Treballador, a Catalunya? Horari de Lidl, Mercadona i la resta de botigues
  3. La Guàrdia Urbana de Manresa va confondre la normativa per fer complir l'horari al negoci de venda d'alcohol de la carretera de Vic
  4. Un solsoní de 80 anys, a la metge reconeguda pels Mossos que li va salvar la vida al carrer: 'Gràcies a la Queralt, vaig tornar a néixer
  5. Sergio Dalma, Joan Dausà, Sopa de Cabra, Luz Casal, Rosario i God Save The Queen actuaran a Manresa en un nou festival d'estiu
  6. Un ferit greu en caure quan intentava fer baixar un ramat de cabres del teulat d'una barraca a Oliana
  7. Trist comiat d’amics i familiars als escaladors morts a Montserrat: 'Guanya la sort d’haver-vos conegut
  8. La sabateria Casas obre una nova botiga al carrer Guimerà de Manresa

El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina

El temps exacte per canviar els fregalls i les baietes: l’error que gairebé tothom fa a la cuina

El bisbat d'Urgell organitza una sortida a Núria i congrega més de 500 participants

El bisbat d'Urgell organitza una sortida a Núria i congrega més de 500 participants

El berguedà Xavier Güell passa d'Educació a l'equip de col·laboradors del president Illa

El berguedà Xavier Güell passa d'Educació a l'equip de col·laboradors del president Illa

Fires, mercats i escapades de proximitat per redescobrir la Catalunya Central aquest pont

Fires, mercats i escapades de proximitat per redescobrir la Catalunya Central aquest pont

El sociosanitari del Solsonès: la cura a prop de casa

El sociosanitari del Solsonès: la cura a prop de casa

Sis claus de l’acord entre la UE i Mercosur que entra avui en vigor

Sis claus de l’acord entre la UE i Mercosur que entra avui en vigor

Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”

Ginestà: “Hi ha vegades que ens empassem gripaus per tirar endavant, però alguns s’empassen rinoceronts”

"Els catalans no faltem molt a la feina, hi anem malalts massa vegades"

"Els catalans no faltem molt a la feina, hi anem malalts massa vegades"
Tracking Pixel Contents